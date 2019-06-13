Этнофестиваль "Кокмайса" пройдет в Улытау с участием казахстанских и зарубежных гостей

Караганда. 12 июня. Kazakhstan Today - Этнофестиваль "Кокмайса" пройдет c 14 по 16 июня в селе Улытау Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

На этнофестивале соберутся участники и гости со всего Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. В первый день фестиваля состоится научно-практическая конференция "Едіге-тау - ескі журт ескерткіші". Он пройдёт в доме культуры села Улытау", - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

По информации пресс-службы, после конференции для гостей организуют поездку на гору Едіге. После обеда состоятся отборочные туры конкурсов традиционной и бардовской песни. А вечером для молодёжи устроят праздник "Алтыбакан ауендері", где участники, качаясь на качелях, будут исполнять казахские народные песни.

Далее, 15 июня состоится официальное открытие этнофестиваля "Кокмайса" с театрализованным представлением. В этот же день пройдут мастер-классы по прикладному искусству, национальные соревнования: садак ату, катын курес, аударыспак, тенге алу, асау уйрету. Вечером на сцене выступят финалисты конкурсов исполнителей, после чего начнётся гала-концерт и дискотека.

В пресс-службе также отметили, что в завершающий день для гостей и участников фестиваля будет организована экскурсионная поездка в Улытауские горы, во время которой можно будет покататься на лошадях.

В этот же день пройдёт кокпар, кыз куу, аламан байге. И состоится торжественное закрытие фестиваля.

Цель организаторов этнофестиваля "Кокмайса" - развить туристический потенциал Улытауского района . Это хорошая возможность познакомить иностранных гостей с историей и традициями казахского народа", - подчеркнули в акимате.

Впервые этнофестиваль "Кокмайса" прошёл в 2018 году близ Улытау, у озера Кененбай, в 160 километрах от Жезказгана. Он стал частью этнофестиваля "Терисакканская весна", который завоевал популярность среди иностранцев и привлёк внимание авторитетных международных организаций ЮНЕСКО и ИСЕСКО (Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры).

Отметим, что власти региона уделяют большое внимание развитию туризма в Улытау и в целом привлечению внимания к этой местности, являющейся сакральной для казахстанцев. В частности, 13 июня пройдет экскурсия по сакральным местам Улытау для участников международного фестиваля музеев "Наследие Великой степи" , который проходит в эти дни в городе Жезказгане. В пошлом году в местности Болатсай Улытауского района прошел I Международный фестиваль "Жезкиік" , собравший 11 профессиональных коллективов из Мексики, Перу, Польши, России, Турции, Таджикистана, Франции, Шотландии, Японии и Казахстана.

На территории Улытауского района действует пять туристических маршрутов, включающих посещение исторических и сакральных мест района. В 2019 году в районе планируется сдать в эксплуатацию новый визит-центр, который будет предоставлять посетителям комплекс туристических услуг, включающих информацию о достопримечательностях, экскурсии по туристическим маршрутам и музею. Чтобы придать импульс развитию туризма в крае, в 2018 году для казахстанских туроператоров организовали форум и трехдневный информационный тур по Улытау . В нем приняли участие порядка 60 туристских операторов и ассоциаций туризма из Астаны, Алматы, Акмолинской, Жамбылской и Карагандинской областей, сотрудничающих с партнерами из России, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.

Также в прошлом году карагандинцы подарили к 20-летию Астаны аллею Улытау , на которой можно узнать об истории края. Аллея представляет собой музей под открытым небом, где можно увидеть копию найденного на сопке Алтыншокы "каменного письма Тимура", петроглифы Теректы Аулие и Байконыра и другие экспонаты.

Национальный историко-культурный и природный заповедник-музей "Улытау" находится в географическом центре страны и тесно связан с историей казахского народа. Здесь расположены многочисленные памятники истории и культуры, в том числе историко-культурный музей-заповедник "Улытау". В Улытау воздвигнуты мавзолеи Жошы хана и Алаша хана - основателей тюркоязычных племен. Здесь же погребен хан Золотой Орды Тохтамыш, великий ордынский полководец эмир Едыге. Памятники в Улытау, восходят к эпохам палеолита и неолита. Всего на территории района находится 636 памятников, 282 из которых занесены в историко-культурную карту фонда музея "Улытау".

Заповедник "Улытау" известен уникальной флорой и фауной. Природное и культурное наследие Улытау находится в хорошей сохранности благодаря низкой плотности населения и ограниченному землепользованию, а историко-культурные ландшафты не имеют аналогов в других степных зонах Евразии.

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