Этнофестиваль "Кокмайса" пройдет в Улытау с участием казахстанских и зарубежных гостей

На этнофестивале соберутся участники и гости со всего Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. В первый день фестиваля состоится научно-практическая конференция "Едіге-тау - ескі журт ескерткіші". Он пройдёт в доме культуры села Улытау", - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.
По информации пресс-службы, после конференции для гостей организуют поездку на гору Едіге. После обеда состоятся отборочные туры конкурсов традиционной и бардовской песни. А вечером для молодёжи устроят праздник "Алтыбакан ауендері", где участники, качаясь на качелях, будут исполнять казахские народные песни.
Далее, 15 июня состоится официальное открытие этнофестиваля "Кокмайса" с театрализованным представлением. В этот же день пройдут мастер-классы по прикладному искусству, национальные соревнования: садак ату, катын курес, аударыспак, тенге алу, асау уйрету. Вечером на сцене выступят финалисты конкурсов исполнителей, после чего начнётся гала-концерт и дискотека.
В пресс-службе также отметили, что в завершающий день для гостей и участников фестиваля будет организована экскурсионная поездка в Улытауские горы, во время которой можно будет покататься на лошадях.
В этот же день пройдёт кокпар, кыз куу, аламан байге. И состоится торжественное закрытие фестиваля.
Цель организаторов этнофестиваля "Кокмайса" - развить туристический потенциал Улытауского района. Это хорошая возможность познакомить иностранных гостей с историей и традициями казахского народа", - подчеркнули в акимате.
Впервые этнофестиваль "Кокмайса" прошёл в 2018 году близ Улытау, у озера Кененбай, в 160 километрах от Жезказгана. Он стал частью этнофестиваля "Терисакканская весна", который завоевал популярность среди иностранцев и привлёк внимание авторитетных международных организаций ЮНЕСКО и ИСЕСКО (Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры).
Отметим, что власти региона уделяют большое внимание развитию туризма в Улытау и в целом привлечению внимания к этой местности, являющейся сакральной для казахстанцев. В частности, 13 июня пройдет экскурсия по сакральным местам Улытау для участников международного фестиваля музеев "Наследие Великой степи", который проходит в эти дни в городе Жезказгане. В пошлом году в местности Болатсай Улытауского района прошел I Международный фестиваль "Жезкиік", собравший 11 профессиональных коллективов из Мексики, Перу, Польши, России, Турции, Таджикистана, Франции, Шотландии, Японии и Казахстана.
На территории Улытауского района действует пять туристических маршрутов, включающих посещение исторических и сакральных мест района. В 2019 году в районе планируется сдать в эксплуатацию новый визит-центр, который будет предоставлять посетителям комплекс туристических услуг, включающих информацию о достопримечательностях, экскурсии по туристическим маршрутам и музею. Чтобы придать импульс развитию туризма в крае, в 2018 году для казахстанских туроператоров организовали форум и трехдневный информационный тур по Улытау. В нем приняли участие порядка 60 туристских операторов и ассоциаций туризма из Астаны, Алматы, Акмолинской, Жамбылской и Карагандинской областей, сотрудничающих с партнерами из России, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.
Также в прошлом году карагандинцы подарили к 20-летию Астаны аллею Улытау, на которой можно узнать об истории края. Аллея представляет собой музей под открытым небом, где можно увидеть копию найденного на сопке Алтыншокы "каменного письма Тимура", петроглифы Теректы Аулие и Байконыра и другие экспонаты.
Национальный историко-культурный и природный заповедник-музей "Улытау" находится в географическом центре страны и тесно связан с историей казахского народа. Здесь расположены многочисленные памятники истории и культуры, в том числе историко-культурный музей-заповедник "Улытау". В Улытау воздвигнуты мавзолеи Жошы хана и Алаша хана - основателей тюркоязычных племен. Здесь же погребен хан Золотой Орды Тохтамыш, великий ордынский полководец эмир Едыге. Памятники в Улытау, восходят к эпохам палеолита и неолита. Всего на территории района находится 636 памятников, 282 из которых занесены в историко-культурную карту фонда музея "Улытау".
Заповедник "Улытау" известен уникальной флорой и фауной. Природное и культурное наследие Улытау находится в хорошей сохранности благодаря низкой плотности населения и ограниченному землепользованию, а историко-культурные ландшафты не имеют аналогов в других степных зонах Евразии.
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