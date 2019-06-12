Копии ценных исторических документов передали управлению культуры Карагандинской области

Караганда. 11 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в городе Жезказгане Карагандинской области открылся международный фестиваль музеев "Наследие Великой степи", передает Kazakhstan Today.

Для участия в фестивале в Жезказган приехали сотрудники 18 музеев со всей страны. В качестве лекторов и гостей также прибыли делегаты из Китая, Турции, России, Узбекистана и Монголии. Фестиваль продлится с 11 по 13 июня, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

На торжественном открытии с поздравительной речью выступили заместитель акима Жезказгана Зина Акылбекова, руководитель управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Еркебулан Агимбаев и руководитель Научно-методического центра "Архив-2025" Берик Абдыгалиулы.

Как рассказали в пресс-службе, в первый день фестиваля прошла акция "Оставь своё имя в истории". Все желающие смогли принести в музей экспонаты из семейных коллекций.

В программу вошёл и мастер-класс по прикладному искусству, в котором приняли участие художники-реставраторы музеев, мастера гончарного дела.

Помимо этого, организаторы фестиваля представили экспозицию "Наследие Великой степи". Одним из самых интересных экспонатов стала точная копия "Золотого человека". Всего на выставке собраны более 60 уникальных экспонатов со всего Казахстана.

Состоялась также презентация редких экспонатов, которые привезли из музеев разных стран. Китайская делегация передала в распоряжение управления культуры, архивов и документации Карагандинской области копию документа о шёлковой торговле между Китаем и Казахстаном в XVIII веке. Монгольская делегация подарила копию документа о том, как казахская диаспора переселялась на территорию Монголии. В подарок от узбекской делегации карагандинцы получили копии документов и фотографий, относящихся к истории казахского народа XIX-XX веков", - проинформировали в акимате.

Кроме того, в рамках фестиваля сегодня подписали трёхсторонний меморандум о сотрудничестве между Жезказганским историко-археологическим музеем, Анкарским университетом Турецкой Республики и Астраханским музеем-заповедником.

По информации пресс-службы, 12 июня для участников фестиваля пройдёт семинар-тренинг для музейных работников на тему "Глобальная модернизация музейной деятельности - востребованность времени". Лекторами выступят профессор Университета Анкары Айша Чакир Илхан; экскурсовод-методист высшей категории, эксперт туризма Казахской академии спорта и туризма, член Национальной комиссии ЮНЕСКО НКН Бакыт Оразымбетова; кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии, этнологии и музеологии КазНУ им. аль-Фараби, профессор Таттигуль Картаева и другие.

В заключительный день фестиваля, 13 июня, для участников проведут экскурсию по сакральным местам Улытау.

Стоит отметить, что мероприятие проходит в рамках программы "Рухани жангыру" и реализации программной статьи Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева "Модернизация общественного сознания", а также статьи "Семь граней Великой степи".

Напомним, в пошлом году в местности Болатсай Улытауского района Карагандинской области прошел I Международный фестиваль "Жезкиік" , собравший 11 профессиональных коллективов из Мексики, Перу, Польши, России, Турции, Таджикистана, Франции, Шотландии, Японии и Казахстана. Фестиваль завершился грандиозным вечером фольклорной музыки, который был организован в специально сооружённом для этого мероприятия этноауле. Отклики о фестивале появились не только в казахстанской, но и в зарубежной прессе. Крупнейшие мексиканские газеты El Universal и La vozde Michoacan, международный журнал об оперном искусстве New Merker, выпускающийся в Австрии, интернет-портал Peruanosensuiza и другие издания из разных стран рассказали своим читателям о "Жезкиик"

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