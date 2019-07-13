Кыдыков избран зампредом правления ипотечной организации "Баспана"

Алматы. 12 июля. Kazakhstan Today - Решением единственного акционера от 9 июля 2019 года Рустем Кыдыков избран заместителем председателя правления АО "Ипотечная организация "Баспана"
С учетом внесенного изменения правление АО "Ипотечная организация "Баспана" состоит из трех человек: Ерболата Оспанова, Талгата Байдосова, Рустема Кыдыкова, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Напомним, Национальный банк РК является единственным акционером АО "Ипотечная организация "Баспана". Основной задачей АО "Ипотечная организация "Баспана" как оператора Программы 7-20-25 является рефинансирование участников рынка ипотечного жилищного кредитования через выкуп прав требований по ипотечным жилищным займам.
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