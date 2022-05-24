Льготное автокредитование: одобрено заявок на 35,7 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - С начала действия программы льготного автокредитования в Казахстане было одобрено более 4,8 тысячи заявок на сумму 35,7 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила на брифинге в СЦК заместитель председателя правления АО "Фонд развития промышленности" Жанар Ибрашева, с начала запуска программы льготного автокредитования было принято 14 507 заявок, из них одобрение получили 4834 заявки физлиц на сумму 35,7 млрд тенге. Приобретено 34 машины.

Ибрашева проинформировала, что на основании обращений граждан было отменено требование наличия VIN-кода. Кроме того, банкам были направлены условия страхования на ежегодной основе.





Старт программы льготного кредитования вызвал ажиотаж в автосалонах РК.



