Мажилис рассмотрел отчёты правительства и Счётного комитета об исполнении бюджета за 2018 год

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании рассмотрели отчёты правительства и Счётного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год, передает Kazakhstan Today.

В целом удалось достичь многих запланированных показателей темпов развития экономики страны. Рост ВВП составил 4,1%. Годовая инфляция не превысила 5,3% . Поступления в Национальный фонд увеличились, по сравнению с 2017 годом, более чем в 1,5 раза. Это позволило увеличить социальную направленность бюджетных расходов страны, которые возросли в 2018 году на 14%, составив 4 трлн 275 млрд тенге, или 42,2% от общего объема расходов, сообщили в пресс-службе мажилиса.

В ходе рассмотрения отчетов спикер палаты Нурлан Нигматулин акцентировал внимание правительства и Счётного комитета на ряд серьезных нерешенных вопросов. В частности, он отметил, что у правительства остается достаточно резервов для качественного исполнения бюджета.

Складывается впечатление, что сейчас вся работа государственных органов в большей степени ориентирована на формальное выполнение бюджетных процедур. А результативность - то, для чего вообще нужны эти расходы, - упускается", - подчеркнул Нигматулин.

По информации пресс-службы, в качестве причин неэффективного использования бюджетных средств названы неграмотное бюджетное планирование, отсутствие необходимой координации бюджетных программ министерств и ведомств. Кроме того, нет взаимной увязки целевых индикаторов, предусмотренных этими бюджетными программами.

При этом председатель мажилиса отметил неприемлемость практики, когда государственные органы сами устанавливали себе "удобные" показатели, а затем отчитывались об их выполнении и перевыполнении.

Наверное, нужно, чтобы каждый член правительства, руководитель государственного органа, руководитель государственной компании нёс персональную ответственность за достижение целевых показателей. Только тогда можно ожидать полноценного решения задач, поставленных Первым Президентом страны - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым по повышению доходов и качества жизни наших граждан", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

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