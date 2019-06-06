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Мажилис рассмотрел отчёты правительства и Счётного комитета об исполнении бюджета за 2018 год

05.06.2019, 12:53 8614
Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании рассмотрели отчёты правительства и Счётного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год, передает Kazakhstan Today. 
 
В целом удалось достичь многих запланированных показателей темпов развития экономики страны. Рост ВВП составил 4,1%. Годовая инфляция не превысила 5,3%. Поступления в Национальный фонд увеличились, по сравнению с 2017 годом, более чем в 1,5 раза. Это позволило увеличить социальную направленность бюджетных расходов страны, которые возросли в 2018 году на 14%, составив 4 трлн 275 млрд тенге, или 42,2% от общего объема расходов, сообщили в пресс-службе мажилиса. 
 
В ходе рассмотрения отчетов спикер палаты Нурлан Нигматулин акцентировал внимание правительства и Счётного комитета на ряд серьезных нерешенных вопросов. В частности, он отметил, что у правительства остается достаточно резервов для качественного исполнения бюджета. 
 

Складывается впечатление, что сейчас вся работа государственных органов в большей степени ориентирована на формальное выполнение бюджетных процедур. А результативность - то, для чего вообще нужны эти расходы, - упускается", - подчеркнул Нигматулин. 

 
По информации пресс-службы, в качестве причин неэффективного использования бюджетных средств названы неграмотное бюджетное планирование, отсутствие необходимой координации бюджетных программ министерств и ведомств. Кроме того, нет взаимной увязки целевых индикаторов, предусмотренных этими бюджетными программами. 
 
При этом председатель мажилиса отметил неприемлемость практики, когда государственные органы сами устанавливали себе "удобные" показатели, а затем отчитывались об их выполнении и перевыполнении. 
 

Наверное, нужно, чтобы каждый член правительства, руководитель государственного органа, руководитель государственной компании нёс персональную ответственность за достижение целевых показателей. Только тогда можно ожидать полноценного решения задач, поставленных Первым Президентом страны - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым по повышению доходов и качества жизни наших граждан", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

 
Напомним, ранее Нурсултан Назарбаев раскритиковал методы Нацбанка и правительства по сдерживанию инфляции.
 

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