Мажилисмены потребовали увеличить размер штрафа для банков за повторные нарушения законодательства

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили в первом чтении законопроект по вопросам регулирования и развития финансового рынка и микрофинансовой деятельности.

Как сообщили в пресс-службе мажилиса, в ходе обсуждения документа был поднят вопрос предлагаемых для банков размеров штрафов за нарушения банковского законодательства, совершенные повторно. Согласно законопроекту, налагается штраф в размере 15 МРП, то есть 37 875 тенге на сегодняшний день.

Разве это сумма для банков?! Тем более речь идет о повторном нарушении. Что такое 15 МРП для банка второго уровня?! Это как слону дробина!" - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Он обратился к председателю Национального банка с предложением внести до второго чтения адекватные размеры штрафов для банков, когда они не выполняют, тем более повторно, банковское законодательство.

В целом нормы проекта закона направлены на законодательное закрепление передачи функций и полномочий по регулированию и развитию финансового рынка, контролю и надзору за финансовыми организациями от Нацбанка отдельному госоргану.

Как подчеркнул спикер мажилиса, по поручению Елбасы создается самостоятельный орган регулирования финансового сектора , что будет способствовать наведению порядка в банковском секторе, будет способствовать повышению защиты прав граждан в сфере микрофинансовой деятельности, а также устранению системных проблем на рынке потребительского кредитования.

"Необходимо особо подчеркнуть, что значительная часть законопроекта направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг. Особенно в сфере потребительского кредитования. В интересах населения вводится регулирование деятельности ломбардов, кредитных организаций, организаций онлайн-кредитования. Именно в адрес этих организаций сегодня приходится значительное количество жалоб населения на нарушения условий кредитования и непомерно высокие ставки вознаграждений и комиссий", - сказал Нурлан Нигматулин.

По информации пресс-службы мажилиса, теперь микрофинансовая организация сможет изменить в одностороннем порядке условия договора о кредите только в случае их улучшения для заемщика.

Вместе с тем в ходе обсуждения законопроекта депутатами поднят ряд вопросов, которые касались, в частности, низкого качества налогового администрирования, неполноты и неактуальности первичных сведений, за которые отвечают МВД, Минюст, Минсельхоз и другие уполномоченные органы.

В частности, в проекте закона содержатся нормы, предусматривающие налоговую амнистию для физических лиц по списанию пени при условии уплаты основной суммы налога. В связи с этим депутаты привели примеры неправомерного начисления гражданам налоговой задолженности и подняли вопрос о мерах противодействия этому.

"Складывается такое впечатление, Канат Ескендирович, что эта налоговая амнистия нужна не только налогоплательщикам. Она нужна и самим работникам Комитета государственных доходов, чтобы исправить свои недоработки", - обратился Нурлан Нигматулин к вице-министру финансов.

По словам спикера мажилиса, в последнее время у физических лиц образуются огромные задолженности по налогам.

"Конечно, это вина прежде всего самих налогоплательщиков. Но зачастую это происходит из-за некачественного налогового администрирования, бессистемности, а порой и просто халатного отношения к своей работе самих налоговых органов", - сказал он.

По информации Комитета государственных доходов, по стране сегодня физическим лицам начислено налоговой задолженности на сумму порядка 700 млн тенге по корпоративному подоходному налогу, по налогу на добавленную стоимость, по социальному налогу, то есть по налогам, которые платят только юридические лица.

"И эта сумма налоговой задолженности за этими физическими лицами числится 15 лет. И на неё ежегодно накручиваются пени. Причём, как оказалось, эти физические лица не зарегистрированы даже в качестве индивидуальных предпринимателей. Вот так вы накручиваете свои 7 млрд пени по стране", - отметил спикер мажилиса.

Не обошли вниманием депутаты и ошибки, связанные с начислением налогов на автотранспорт, земельные участки, недвижимость. При этом речь шла и о работе с информационными системами уполномоченных госорганов. Базу данных по автотранспорту ведёт Автоматизированная информационная система МВД "Сервисный центр". Информация по земельным участкам имеется у Государственного земельного кадастра Министерства сельского хозяйства. Сведения об имуществе физических лиц в распоряжении у Регистра недвижимости Минюста. Отмечено, что проблема - в актуальности баз данных и интегрированности информационных систем.

"Думаю, многочисленные жалобы граждан на ошибки в начислении налогов говорят о том, что необходимо в кратчайшие сроки завершить актуализацию, и самое главное, интеграцию баз данных ваших министерств, непосредственно связанных с начислением налогов. Потому что это характеризует взаимодействие и доверие народа к органам власти", - резюмировал Нурлан Нигматулин.

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