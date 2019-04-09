По итогам налоговой амнистии за первый квартал налогоплательщикам списали пени в размере 1 млрд тенге

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 5 апреля 2019 года в целом по Казахстану 34 699 налогоплательщика погасили сумму недоимки, числящейся по состоянию на 1 октября 2018 года, на общую сумму 7, 7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

По данным налогоплательщикам подлежат списанию пени на сумму 2 млрд тенге и штрафы на сумму 230 млн тенге. На сегодняшний день по 11 953 налогоплательщикам списаны пени на сумму 1 млрд тенге, по семи налогоплательщикам списан штраф на сумму 582,4 тыс. тенге", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В рамках проводимой налоговой амнистии предприятию Актюбинской области, оплатившему в бюджет 138,3 млн тенге основного долга по налогам, списано 330,4 млн тенге пени. А индивидуальному предпринимателю из Павлодарской области, оплатившему 1,3 тыс. тенге недоимки по налогу, было списано 173,4 тыс. тенге пени, проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса, а с 8 февраля 2019 года введены в действие Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки.

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