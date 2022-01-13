Миннацэкономики примет концепцию инвестиционной политики до 2025 года

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НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Министр национальной экономики Алибек Куантыров в ходе заседания правительства рассказал о принимаемых мерах по увеличению доходной части бюджета и реформированию межбюджетных отношений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главой государства в ходе выступления в мажилисе 11 января даны поручения по комплексному улучшению социально-экономической ситуации в стране. По словам министра, для формирования программы предлагается проработка с госорганами вопросов, охватывающих меры сдерживания инфляции, обеспечения занятости, повышения уровня оплаты труда отдельных категорий граждан и другие мероприятия.

В рамках реализации закона по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности будет проведен полный пересмотр всего массива государственного регулирования.

По укреплению доходной части бюджета прорабатывается ряд мер.

Во-первых, получение дополнительных поступлений от горнорудного сектора. Предлагается установление механизма расчета дополнительного размера НДПИ по всем твердым полезным ископаемым с привязкой к конъюнктуре цен.

Во-вторых, изъятие части маржи у цепочки производителей и поставщиков нефтепродуктов.

Министерством в феврале текущего года планируется принятие Концепции инвестиционной политики до 2025 года. В рамках нее политика привлечения инвестиций будет пересмотрена с учетом требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода", - сказал Куантыров.

По дальнейшему реформированию межбюджетных отношений министерством прорабатываются следующие предложения.

Первое. Аналогично механизму передачи поступлений КПН от МСБ, с 2023 года планируется передача отдельных видов налоговых поступлений на местный уровень.

Второе. Предлагается минимизировать встречные финансовые потоки между центром и регионом.

Для реализации предлагаемых мер будет подготовлен пакет поправок в бюджетное законодательство.

В настоящее время данные подходы прорабатываются с центральными и местными исполнительными государственными органами, а также организациями, отметили в пресс-службе премьер-министра РК.

Предложения по остальным поручениям главы государства будут тщательно проработаны и дополнительно представлены в ближайшее время", - добавил министр нацэкономики.



