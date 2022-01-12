Программу по повышению уровня доходов населения поручил принять Токаев

НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса поручил правительству совместно с НПП "Атамекен" в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выступая на заседании мажилиса, президент подчеркнул, что благополучие граждан и их социальное самочувствие должны быть главными и всегда находиться в фокусе внимания государства.

Пора завершать игру с цифрами и переходить к реальным делам. Зачастую госорганы любят маскировать ситуацию терминами вроде "продуктивных самозанятых", "неформальной занятости" и так далее. В результате многие остаются один на один с безработицей и социальной незащищенностью", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Следует разработать программу повышения доходов населения. Работа должна быть точной и адресной, сказал президент.

На каждом управленческом уровне следует установить конкретные показатели снижения бедности. Предстоит выявить реальное количество граждан, нуждающихся в трудоустройстве. Поручаю правительству совместно с НПП "Атамекен" в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения", - сказал он.

Кроме того, правительству следует обеспечить своевременное принятие Социального кодекса.

В рамках данного документа мы должны адаптировать социальную политику под новые реалии с учетом вызова пандемии и накопившихся проблем. Социальный кодекс должен стать ключевым элементом нового общественного договора", - пояснил президент.

Особое внимание, отметил Токаев, следует уделить снижению безработицы, особенно среди молодежи.

Выпускники вузов, колледжей, а особенно молодежь без образования, не всегда имеют возможность трудоустроиться на постоянные рабочие места. Выживают, перебиваясь случайными заработками. Некоторые в поисках дохода могут переступить закон", - рассказал президент.

В связи с этим он поручил увеличить продолжительность участия и размера оплаты труда по проектам "Молодежная практика" и "Первое рабочее место".

Глава государства также затронул тему неравномерного развития регионов РК, что в свою очередь создает предпосылки роста миграционных настроений.

Так, по его словам, западные и южные регионы страны имеют острую проблему с занятостью.

Там высокая рождаемость, а экономика не поспевает с созданием рабочих мест. Поэтому системная индустриализация, содействие малому и среднему бизнесу, развитие сектора услуг в этих областях являются не региональным, а национальным приоритетом", - заверил Токаев.

Он поручил правительству разработать отдельные направления для регионов в рамках программ "Ауыл - ел бесігі" "Дорожная карта бизнеса".

Не секрет, что зачастую уровень поддержки региона зависит от "веса" конкретного акима, а не от реальных потребностей жителей. Это ведет к диспропорциям в развитии недовольства граждан. Многие из них, особенно жители сырьевых регионов, считают, что их области заслуживают большего внимания при распределении бюджетных ресурсов. Данные области, являясь донорами бюджета, отстают по многим параметрам социально-экономического развития", - рассказал глава государства, отметив необходимость изменения подходов и основательной реформы межбюджетных отношений.