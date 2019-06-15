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На фоне новостей о передаче власти Нацбанк провел валютные интервенции на $304 млн

14.06.2019, 21:10 8506
На фоне новостей о передаче власти Нацбанк провел валютные интервенции на $304 млн
Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - На фоне новостей о передаче власти в Казахстане Нацбанк провел валютные интервенции на $304 млн, передает Kazakhstan Today.
 

Несмотря на ослабление тенге в отдельные периоды I квартала 2019 года, в целом крупных всплесков объемов торгов не наблюдалось. При этом на фоне политической новости о передаче власти в стране 20 марта 2019 года наблюдался ажиотаж на валютном рынке, который выразился в росте волатильности и нарушении баланса спроса и предложения на иностранную валюту. Для стабилизации ситуации Национальный банк провел валютные интервенции на сумму $304 млн", - говорится в Обзоре финансового рынка за I квартал 2019 года, подготовленном Нацбанком.

 
По информации финрегулятора, далее ситуация стабилизировалась, объем торгов резко снизился и до конца марта 2019 года сохранялся на умеренном уровне. До конца марта 2019 года баланс по интервенциям был восстановлен, по итогам I квартала 2019 года нетто-участие Национального банка на валютном рынке было равно 0. 
 
Согласно отчету, в I квартале 2019 года обменный курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 1,1%. Это во многом было связано с благоприятной конъюнктурой на мировом рынке нефти, цена на которую повысилась на 27,1%. Валюты стран, торговых партнеров Казахстана, в этот период также демонстрировали укрепление к доллару США: российский рубль - на 5,2%, юань - на 2,4%.
 
Отметим, что в последний месяц курс тенге снизился. По данным Нацбанка, влияние на казахстанскую валюту оказывает ситуация на внешних рынках, связанная с торговыми конфликтами, ростом запасов нефти и снижением её стоимости.
 
Президент РК Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что девальвация тенге негативно отразилась на доходах населения.
 

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