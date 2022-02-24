На программу льготного автокредитования выделят 100 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Правительство РК и Национальный банк выступили с совместным заявление по Программе защиты тенговых вкладов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На фоне возросших геополитических рисков и волатильности на финансовых рынках для обеспечения стабильности финансового рынка и поддержания привлекательности тенговых депозитов Национальным банком Республики Казахстан совместно с правительством Республики Казахстан будет реализована Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета", - говорится в заявлении.

Сообщается, что к участию в Программе допускаются вклады физических лиц в тенге, открытые в одном или нескольких банках второго уровня - участниках системы гарантирования вкладов и АО "Отбасы банк" по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года. Программа не распространяется на текущие и карточные счета, а также на депозиты до востребования и условные депозиты.

Компенсация (премия) в размере 10% начисляется одному человеку в каждом банке один раз на указанные вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тенге (не более фактической суммы вклада, если она не превышает 20 млн тенге) через 12 месяцев с момента начала реализации Программы", - уточняется в заявлении.

Компенсация (премия) не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом.

Также сообщается, что обязательным условием для начисления премии является сохранение вклада в банке второго уровня до конца его срока, но не менее 12 месяцев с момента введения механизма, то есть до 24 февраля 2023 года. Если срок вклада истекает в период до выплаты компенсации (премии) депозит должен быть пролонгирован до срока завершения Программы. При частичном изъятии вклада выплата компенсации (премии) осуществляется на сумму остатка вклада после изъятия денег с учетом указанных выше лимитов.

Соответствующие акты правительства и Нацбанка будут приняты в ближайшее время. Для участия в программе вкладчикам будет необходимо обратиться в свой банк второго уровня, в котором размещен вклад.