На программу льготного автокредитования выделят 100 млрд тенге

Автомобили отечественного производства можно будет приобрести в кредит на срок до 7 лет, под 4% годовых, без первоначального взноса", - сообщил вице-премьер.
По его словам, воспользоваться госпрограммой смогут более 70 тыс. казахстанцев
Понятно, что сегмент - недорогие автомобили. Это для наибольшего охвата. Таким образом 71 тыс. наших граждан смогут приобрести новый автомобиль по доступной цене", - рассказал Скляр.
Он также сообщил, что 30 млрд. тенге будут направлены на обновление автобусного парка страны.
По его мнению, покупка автобуса с определенной процентной ставкой приведет к повышению стоимости проезда, а это нежелательно.
Поэтому принято решение по нулевой ставке сроком на 7 лет продавать эти автобусы нашим перевозчикам. Таким образом, мы будем стимулировать нашего отечественного производителя и эти средства будут работать на граждан", - сказал Скляр.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ставки утильсбора на автотранспорт и сельхозтехнику снизят на 50%.