Нацбанк: Основной вклад в инфляцию продолжает вносить повышение цен на продукты питания

По словам заместителя председателя Национального банка страны Акылжан Баймагамбетов, основной вклад в инфляцию внутри страны продолжает вносить повышение цен на продукты питания. Также Баймагамбетов отметил, что важно понимать, что нельзя рассматривать Казахстан в отрыве от всего остального мира, равно как и любую другую страну.
Параллельно продолжается восстановление экономической активности и потребительского спроса. По информации Бюро национальной статистики, наблюдается повышение реальных денежных доходов населения. Вдобавок к этому мы видим рост потребительского кредитования. Это положительно влияет на динамику розничного товарооборота", - заявил он.
По словам Баймагамбетова, инфляционные ожидания в этих условиях сохраняются на повышенном уровне. Также он отметил, что это ведет к дополнительному проинфляционному давлению, а затем и к увеличению потребления.
По некоторым товарам, производство которых внутри страны удовлетворяет внутренний спрос, существует разница с внешними ценами, что создает инфляционное давление. В основном к ним относятся цены на хлебобулочные изделия, крупы, муку и молочные продукты. Ситуация на внутреннем рынке усугубляется снижением урожая зерновых и кормовых культур. По данным Минсельхоза, за 11 месяцев намолочено 16,4 млн тонн зерна. Это на 21,3% меньше, чем в прошлом году. Плюс к этому наблюдается рост издержек производителей продуктов питания из-за повышения цен на ГСМ и электричество. Все это может привести к росту на основные продукты питания такие, как хлеб, мясо, яйца…" - заявил Баймагамбетов.
Он отметил, что "ускорение инфляционных процессов среди непродовольственных товаров будет связано с дальнейшим повышением покупательской активности населения и ожиданиями роста импортных цен в условиях нарушения цепочек поставок".
Дополнительное влияние на ценообразование товаров и услуг потребительской корзины будут оказывать восстановление потребительской активности, высокие инфляционные ожидания, а также влияние косвенного эффекта от роста цен на ГСМ через рост себестоимости товаров и услуг. В итоге, по нашим оценкам, в 2022 году годовая инфляция будет постепенно замедляться и сложится в пределах 6-6,5%. Замедление инфляции в следующем году может происходить и более динамично в случае эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования со стороны правительства", - сообщил заместитель председателя Национального банка.
Ранее сообщалось, что Нацбанк РК изменил прогноз роста ВВП в 2022 году.