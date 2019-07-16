Нацбанк проведет оценку активов 14 крупнейших банков Казахстана

В сфере фискальной политики совместно с правительством в 2019-2020 годах будет проработан вопрос повышения контрцикличности фискальной политики через внедрение новых бюджетных правил и ужесточения правил использования средств Нацфонда. В банковской системе будет проведена комплексная независимая оценка качества активов банков. В проверку включено 14 банков, занимающих порядка 87% от всех активов банковской системы. До конца июля совместно с международным консультантом - компанией Oliver Wyman, будет завершена адаптация методологии Европейского центрального банка", - сказал Е. Досаев.





Он напомнил, что с января 2019 года Национальный банк перешел на риск-ориентированный надзор и ввел полный перечень мер урегулирования неплатежеспособных банков.





Это снизит системные риски и повысит доверие внешних инвесторов к банковской системе Казахстана. Оздоровление банковской системы и повышение качества андеррайтинга в банках будет способствовать дальнейшему росту кредитования экономики", - сказал Досаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства