В Нур-Султане проходит расширенное заседание правительства с участием президента РК

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл расширенное заседание правительства, передает Kazakhstan Today.

Напомним, в ходе заседания будут рассмотрены вопросы развития "экономики простых вещей" в рамках исполнения задачи по наращиванию отечественного производства товаров народного потребления, поставленной Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в послании народу Казахстана.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе премьер-министр Аскар Мамин поручил акимам регионов активизировать работу с бизнесом по проектам "экономики простых вещей" . В работе Проектного офиса находятся более 1500 проектов "экономики простых вещей" на сумму более 1 трлн тенге.





По проектам "экономики простых вещей" высокая активность бизнеса проявляется в Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской, Кызылординской, Туркестанской областях.





В свою очередь, акимам Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей и города Нур-Султана поручено усилить работу по наращиванию производства товаров народного потребления, в том числе с акцентом на объем и стоимость выпускаемой продукции.

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