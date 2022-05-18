Нацбанк РК: продовольственная инфляция в апреле ускорилась в годовом выражении до 17,9%

НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - По информации Национального банка РК, в апреле месячный рост потребительских цен составил 2%, годовая инфляция ускорилась до 13,2%. Продолжается ускорение роста цен по всем компонентам инфляции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Потребительские цены по итогам апреля увеличились на 2%, что является самым высоким показателем для этого месяца с 2000 года, годовой рост цен ускорился до 13,2% (в марте 2022 года - 12%).

Продовольственная инфляция в апреле ускорилась в годовом выражении до 17,9% (в марте 2022 года - 15,4%). Отмечается рост цен на хлебобулочные изделия и крупы, который продолжается с ноября 2021 года на фоне сокращения запасов у производителей продуктов мукомольно-крупяной промышленности и роста мировых цен. В апреле также ускорился рост цен на мясо и молочные продукты в результате роста цен производителей. После значительного роста цен на сахар в марте в апреле наблюдался остаточный рост цен на фоне сохраняющегося повышенного спроса и снижения производства. Продолжился рост цен на плодоовощную продукцию.

Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары в апреле ускорились до 11,1% (в марте 2022 года - 10,9%). Ускорился рост цен на медикаменты, одежду и обувь в результате повышения импортных цен. Вместе с тем наблюдался более высокий рост цен на стройматериалы и товары личного пользования.

Инфляция платных услуг в апреле ускорилась до 8,9% (в марте 2022 года - 8,3%).

Продолжился рост цен на аренду благоустроенного жилья за счет высокого спроса и удорожания стоимости жилья. Кроме того, в апреле выросли цены на парикмахерские и амбулаторные услуги, а также услуги ресторанов и гостиниц. В условиях нормализации эпидемиологической обстановки в апреле резко увеличились цены на услуги воздушного пассажирского транспорта.

Годовой рост цен производителей в обрабатывающей промышленности замедлился до 21,6% (в марте 2022 года - 23,3%).

Среди продуктов питания было зафиксировано существенное ускорение роста цен производителей на хлебобулочные и макаронные изделия, мукомольно-крупяные и молочные продукты на фоне низкого урожая пшеницы в 2021 году и удорожания кормовых культур.

В сельском хозяйстве годовой рост цен ускорился до 18,5% (в марте 2022 года - 17%).

В растениеводстве наблюдалось ускорение роста цен на зерновые и кормовые культуры, овощи и бахчевые. В продукции животноводства замедлился рост цен на скот и птицу в живом весе, при этом снижение цен на яйца стало более умеренным, ускорился рост цен на сырое молоко.