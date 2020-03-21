Нацбанк установил пределы отклонения курса покупки-продажи валюты для обменных пунктов

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана установил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, передает Kazakhstan Today.

Нацбанк принял срочные меры по недопущению установления игроками финансового рынка необоснованно завышенной маржи между курсами покупки и продажи валют.

19 марта 2020 года принято постановление правления №33 "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты.

Как отметили в пресс-службе Нацбанка, документ предусматривает установление пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций (небанковские обменные пункты):

1) доллар США - 6 тенге;

2) евро -7 тенге.

Данные меры вводятся на время действия в стране режима чрезвычайного положения и направлены на ограничение дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок и в целях содействия обеспечению финансовой стабильности.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Национального банка Республики Казахстан.

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