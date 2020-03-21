Нацбанк установил пределы отклонения курса покупки-продажи валюты для обменных пунктов

Нацбанк принял срочные меры по недопущению установления игроками финансового рынка необоснованно завышенной маржи между курсами покупки и продажи валют.
19 марта 2020 года принято постановление правления №33 "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты.
Как отметили в пресс-службе Нацбанка, документ предусматривает установление пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций (небанковские обменные пункты):
1) доллар США - 6 тенге;
2) евро -7 тенге.
Данные меры вводятся на время действия в стране режима чрезвычайного положения и направлены на ограничение дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок и в целях содействия обеспечению финансовой стабильности.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Национального банка Республики Казахстан.
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