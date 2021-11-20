Новый авиарейс открылся в Казахстане

Фото: МИИР РК
АЛМАТЫ. 19 НОЯБРЯ - Новый международный авиарейс по маршруту Алматы - Доха авиакомпании Qatar Airways открылся в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Рейсы будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю на воздушных судах типа Airbus А-320 емкостью 132 кресла. Пассажиры смогут воспользоваться сетью маршрутов авиакомпании Qatar Airways, состоящей из более чем 140 пунктов назначений, через международный аэропорт Хамад в Дохе", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Рейсы по данному направлению планировалось открыть весной 2020 года, но из-за пандемии они были приостановлены.
В комитете гражданской авиации МИИР РК отметили, что работают над восстановлением международных маршрутов, также ведется работа по открытию новых международных направлений.
Там напомнили, что международная рейтинговая организация воздушного транспорта Skytrax объявила Qatar Airways "Авиакомпанией года".
Ранее сообщалось, что Катар запускает регулярные рейсы в Казахстан.