Об уплате налога на имущество напомнили в КГД

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Комитет государственных доходов МФ РК напоминает гражданам об оплате налога на имущество. Согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс с 1 января 2021 года земля и имущество объедены в один налог на имущество, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Теперь за дом и земельный участок необходимо уплачивать единой суммой, как налог на имущество. При расчете предстоящих платежей были использованы данные ИС "Государственный земельный кадастр" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК и ИС Государственная база данных "Регистр недвижимости" Министерства юстиции РК, сообщили в пресс-службе КГД.

Исчисленный налог на имущество за 2020 год с 1 июля по 1 октября будет размещаться в сервисе "Предстоящие платежи" мобильного приложения "E-salyq Azamat".

Комитет государственных доходов призывает граждан пользоваться бесплатным мобильным приложением КГД "Е-Salyq-Azamat".

Для входа в мобильное приложение в целях безопасности данных необходимо, чтобы ваш номер мобильного телефона был зарегистрирован на ваш ИИН в базе мобильных граждан (ЦОНе). Физическим лицам предоставлена возможность узнать предстоящую сумму налога до наступления ее срока оплаты с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам", добавили в комитете.

В ведомстве также напомнили, что срок уплаты налога на имущество за 2020 год истекает 1 октября 2021 года.

Кроме просмотра предстоящих платежей на портале КГД, портале "электронного правительства" (egov.kz), реализована возможность получения данных в мобильных приложениях банков (Kaspi.kz, Homebank). При этом сумма исчисленного налога на имущество в сервисе предстоящих платежей мобильных приложений КГД и банков отображается с учетом имеющейся оплаты (переплаты) на лицевом счете.

Вместе с тем сумма предстоящих платежей по налогу на имущество не является налоговой задолженностью, в связи с чем данная сумма не отображается в сервисе "Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов" мобильного приложения КГД. Уплатить налоги физические лица могут и другими способами: наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах", - сообщили в КГД.

Ранее в комитете сообщали , что банковские счета ИП и юрлиц не будут закрывать, если налоговая задолженность менее 17 тысяч тенге.

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