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Около 3200 золотых слитков приобрели казахстанцы в июне

21.07.2021 7912
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - 3188 мерных слитков общим весом 124,2 килограмма приобрели казахстанцы у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов в июне 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 57 968 золотых слитков общим весом 2,1 тонны", - рассказали в пресс-службе Национального банка РК.

 
Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов.
 
В НБ РК отметили, что наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 30% - 17 435 штук. Далее следуют 100-граммовые - 12 801 штука (22%) и 20-граммовые - 11 624 штуки (20%), 5-граммовые - 9336 штук (16%), 50-граммовые - 6772 штуки (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султане и Атырау.
 

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день". - проинформировали в банке.

 
Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.
 

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском банке, Jusan Bank, Банке "ЦентрКредит", а также в отдельных небанковских обменных пунктах", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в мае 2021 года казахстанцы приобрели 1813 мерных слитков.
 

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