Почти втрое увеличился экспорт подсолнечного масла из Казахстана

АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Экспорт подсолнечного масла из Казахстана вырос сразу в 2,6 раза, до 129,5 тысячи тонн за январь-июль 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Реализация подсолнечного масла на внутреннем рынке увеличилась лишь на 0,8%, до 193,8 тысячи тонн. На экспорт пришлось уже 40,1% имеющихся ресурсов против лишь 20,7% годом ранее, информирует energyprom.kz.

За январь-июль 2022 года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 82,8% против 80,7% за январь-июль 2021 года. Объем производства подсолнечного масла в этом периоде вырос на 36,9%. Импорт показал рост на 18,6%, составив 55,6 тысячи тонн.

За январь-август текущего года в РК произвели 308,5 тысячи тонн подсолнечного масла - сразу на 39,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Из них 47%, или 145 тысяч тонн, пришлось лишь на Восточно-Казахстанскую область. Значительные объемы производства также наблюдались в Абайской области и Шымкенте: 59,2 тысячи и 32,1 тысячи тонн соответственно.

Более двух третей объема производства подсолнечного масла за январь-август 2022 года пришлось на нерафинированное: 215,9 тысячи тонн - сразу на 79,1% больше, чем за январь-август 2021 года.

На рафинированное подсолнечное масло пришлось 92,6 тысячи тонн - на 7,9% меньше, чем в прошлом году.

Цены на подсолнечное масло по итогам сентября подскочили за месяц на значительные 4,6%, что является самым высоким месячным показателем роста с июня 2021 года (тогда цены выросли на 5,6%). В региональном разрезе самое значительное месячное удорожание подсолнечного масла было зафиксировано в Мангистауской области: сразу на 10,7%. Следом идут Карагандинская и Актюбинская области: на 9,9% и 8,7% соответственно. Меньше всего выросли цены в Алматинской области: лишь на 0,4%", - сообщают аналитики.

Кроме того, по итогам сентября 2022 года цены на подсолнечное масло выросли на 15,8% с начала года и на 16,4% за год.

Отмечается, что в прошлом году по итогам сентября подсолнечное масло подорожало на 29,5% с начала года и на 65,6% за год.