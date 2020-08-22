Правительство РК постановило создать Фонд развития промышленности

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Правительство Республики Казахстан постановило создать Фонд развития промышленности, передает Kazakhstan Today.

Правительство Республики Казахстан постановило Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с акционерным обществом "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию) обеспечить создание Фонда развития промышленности.

Согласно документу , контроль за исполнением постановления будет осуществлять заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.





Ранее сообщалось, что Фонд развития промышленности создается в рамках плана совместных действий по поддержке экономики и населения на случай ухудшения социально-экономической ситуации. Через фонд обрабатывающие предприятия смогут кредитоваться по ставке не более 3%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства