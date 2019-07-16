Президент Казахстана поручил реформировать компанию "КазАгро"

Прежде всего следует принять кардинальные меры в отношении АО "НУХ "КазАгро". Это уже притча во языцех, показатель абсолютно неумелого руководства этой структурой. Накопленный убыток "КазАгро" по итогам 2018 года составил более 120 миллиардов тенге. Из 672 профинансированных проектов 270 или 40 % являются простаивающими проектами. Вопросы здесь излишни, комментарии неуместны", - сказал Токаев.
Компания должна быть решительно и оперативно реформирована. Следует задуматься о привлечении иностранных специалистов к управлению этим холдингом", - добавил глава государства в ходе расширенного заседания правительства.
Президент поручил правительству внести в двухмесячный срок конкретные предложения по решению данного вопроса.
Поручаю Счетному комитету совместно с правительством разработать методику оценки социально-экономического эффекта от деятельности квазигосударственного сектора. По результатам оценки мною будет приниматься решение по продолжению их деятельности", - заключил президент.
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