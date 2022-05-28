Прием казахстанской нефти на КТК восстановлен в полном объеме

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НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов и генеральный директор АО "Каспийский трубопроводный консорциум" Николай Горбань обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по транспортировке казахстанской нефти на экспорт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи было отмечено, что на сегодняшний день ограничения пропускной способности нефтепровода сняты, прием нефти от казахстанских грузоотправителей восстановлен в полном объеме. Все выносные причальные устройства находятся в эксплуатации.
Мы рады, что ремонт поврежденных выносных причальных устройств на морском терминале КТК завершен. Это позволило снять ограничения и в полном объеме восстановить добычу нефти в Казахстане", - сказал премьер-министр РК.
Смаилов отметил важность обеспечения своевременной реализации проекта устранения узких мест трубопроводной системы КТК для транспортировки дополнительных объемов нефти после завершения проекта будущего расширения на Тенгизском месторождении.
Хочу отметить важность обеспечения дальнейшей безаварийной и бесперебойной эксплуатации нефтепровода КТК. Считаю, что для этого необходимо принять все возможные меры", - подчеркнул он.
Нефтепровод КТК обеспечивает кратчайший путь и наиболее выгодные экономические условия для экспорта нефти с крупных месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. В 2021 году по нему транспортировано 53,1 млн тонн казахстанской нефти, за январь - апрель текущего года - 18,7 млн тонн, информирует пресс-служба правительства.
Напомним, что 21 и 22 марта 2022 года после периода неблагоприятных погодных условий на ВПУ-3 было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов. Своевременное выявление неисправностей и вывод оборудования из эксплуатации позволили исключить возможность аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря.