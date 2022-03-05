Прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу Ямал - Европа остановилась

Фото: Depositphotos

МОСКВА. 4 МАРТА - Прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу Ямал - Европа прекратилась утром 3 марта, несмотря на бронь мощностей со стороны "Газпрома" до утра пятницы. Это следует из данных газотранспортного оператора Gascade, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прокачка газа по трубопроводу в прямом направлении была остановлена в 9.00 по московскому времени. Реверса в Польшу на данный момент тоже нет, сообщают " Известия ".

Ранее в этот день "Газпром" забронировал мощности прокачки газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 3 марта. На аукционе был предложен объем в 3,7 млн кубометров в час. Востребованными стали порядка 16,7% мощностей в период с 8.00 3 марта до 8.00 по московскому времени 4 марта.

До этого, 1 марта, аналитик по товарным рынкам "Открытие инвестиции" Оксана Лукичева сказала, что цены на европейском рынке газа в ближайшие месяцы останутся высокими. Об этом она заявила, комментируя влияние антироссийских санкций в газовой сфере на потребительские цены в Европе.

2 марта цены на газ в Европе пробили планку в 2200 долларов за тысячу кубометров и в очередной раз обновили исторический максимум.

Прямую прокачку газа в Германию по газопроводу Ямал - Европа возобновили в ночь на 26 февраля впервые за более чем два месяца. С этого момента транспортировка газа из России в Европу по этому газопроводу идет только в ночные часы и ранним утром, что может быть связано с более низкими температурами в Европе на неделе в это время.