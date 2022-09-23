QazaqGaz подписал меморандум с Honeywell в рамках визита Токаева в Нью-Йорк

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АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов и глобальный президент Honeywell UOP Брайан Гловер подписали двусторонний меморандум о сотрудничестве в рамках рабочего визита президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стороны рассматривают возможность совместной работы в проектах по автоматизированной системе управления технологическим процессом, возможной локализации сбора оборудования, очистке, осушке и переработке сернистого газа, извлечения и переработке серы, модернизации газотранспортной инфраструктуры, возможного сотрудничества в области центра компетенций и обучения персонала, автоматизации и цифровизации процессов", - сообщает пресс-служба QazaqGaz.
Для справки:
Honeywell - глобальная технологическая компания, предлагающая отраслевые решения, в том числе продукты и услуги для аэрокосмической промышленности; технологии управления зданиями и производством; высокоэффективные материалы.
Ранее сообщалось, что QazaqGaz подписал меморандум о применении новых технологий с Baker Hughes - технологической компанией, предоставляющей решения в сфере энергетики и промышленности по всему миру.