Ремонт на КТК скоро завершится - Мирзагалиев

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НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о сроках завершения ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме и о текущей деятельности национальной компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Особое внимание в ходе встречи было уделено ситуации вокруг Каспийского трубопроводного консорциума. Президенту было доложено о скором завершении ремонта систем выносных причальных устройств, что позволит вернуться к прежним объемам транспортировки казахстанской нефти по магистрали КТК", - сообщает Акорда.
Токаеву также сообщили о строительстве комплекса по производству полипропилена в Атырауской области. По словам Магзума Мирзагалиева, этот завод планируется ввести в строй в ближайшие месяцы, благодаря этому Казахстан сможет стать нетто-экспортером нефтегазохимической продукции.
Глава государства подчеркнул особую важность развития нефтегазохимической отрасли страны.
Напомним, министр финансов РК оценил ущерб для Казахстана от аварии на КТК. По его мнению, он составит 100 - 150 млрд тенге.
Ранее депутаты мажилиса заявили, что авария на КТК показала полномасштабный кризис в энергетической сфере. По их мнению, судьба казахстанского экспорта зависит от одной трубы.