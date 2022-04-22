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Жамаубаев оценил возможные потери Казахстана от аварии на КТК

19.04.2022, 11:33 25081
Жамаубаев оценил возможные потери Казахстана от аварии на КТК
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Министр финансов Республики Казахстан оценил ущерб для Казахстана от аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Точную цифру на данном этапе никто не может сказать, поскольку все зависит от того, за какой срок исправят эти нарушения. Будут ли дальше какие-то санкционные меры. А так оценивается в пределах 100 - 150 млрд тенге", - рассказал Жамаубаев журналистам в кулуарах правительства.


При этом он отметил, что потери будут меньше, если нарушения исправят быстро.

Напомним, 6 апреля глава Минэнерго рассказал, что на Каспийском трубопроводном консорциуме работает один причал. Спустя неделю депутаты мажилиса заявили, что авария на КТК показала полномасштабный кризис в энергетической сфере. По их мнению, судьба казахстанского экспорта зависит от одной трубы. 

Акчулаков провел рабочую встречу с генеральным директором Каспийского трубопроводного консорциума.
 

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Работники госучреждений будут получать надбавки и премии за счет местных бюджетов

22.04.2022, 11:33 1831
Работники госучреждений будут получать надбавки и премии за счет местных бюджетов
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Министерство труда и социальной защиты населения разработало проект постановления, согласно которому работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий будут премировать за счет местных бюджетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ предусматривает установление за счет областных бюджетов и бюджетов городов республиканского значения, столицы стимулирующих надбавок к должностным окладам работников организаций, финансируемых из местного бюджета, по решению местных представительных органов. 
 
Порядок и условия установления данной надбавки определяются местным исполнительным органом.
 
Проект постановления опубликован на сайте "Открытые НПА".
 

В Казахстане производство муки увеличилось на 9%

21.04.2022, 09:06 17956
В Казахстане производство муки увеличилось на 9%
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 21 АПРЕЛЯ - Объем производства муки из зерновых культур, растительной муки, а также смесей из них тонкого помола за январь - март текущего года составил 881,4 тысячи тонн, увеличившись за год на 8,9%. Однако это меньше, чем в 2018 - 2019 годах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как отмечают аналитики Energyprom.kz, ранее три года подряд наблюдался спад объемов производства за аналогичный период.
 
Несмотря на увеличение выпуска, цены на муку к марту текущего года выросли на 15% за год, при этом годом ранее наблюдалось удорожание на 19%, а к марту 2020 года - на 23,3%.
 
Значительный рост цен на муку за последний год был отмечен в феврале текущего года (на 2,1% за месяц) и в марте (сразу на 4,2%).
 
В марте 2022 года средние розничные цены в городах РК на муку высшего сорта составили 279 тенге за кг, на муку первого сорта - 191 тенге за кг.
 
Среди городов РК самые высокие цены на пшеничную муку высшего сорта в марте 2022 года были отмечены в столице (343 тенге за кг), Атырау (327 тенге за кг) и Алматы (312 тенге за кг). Самые низкие - в Павлодаре (194 тенге за кг), Уральске (209 тенге за кг) и Семее (212 тенге за кг).
 
Пшеничная мука первого сорта дороже всего стоила в Актау (257 тенге за кг), Нур-Султане (248 тенге за кг) и Алматы (236 тенге за кг), дешевле всего - в Петропавловске (139 тенге за кг), Актобе (145 тенге за кг) и Караганде (148 тенге за кг).
 
Для недопущения дефицита и существенного подорожания Министерство сельского хозяйства ввело ограничение на экспорт муки с 16 апреля до 15 июня 2022 года.
 
За январь-февраль текущего года Казахстан экспортировал 284,6 тысячи тонн пшеничной или ржано-пшеничной муки на сумму 104,8 млн долларов США. Основными импортерами нашей муки стали Афганистан (204,9 тысячи тонн) и Узбекистан (56,6 тысячи тонн). Значительные объемы также были отправлены в Туркменистан (10,7 тысячи тонн), Россию (6,3 тысячи тонн) и Таджикистан (5 тысяч тонн).
 

Глава Союза машиностроителей доложил премьер-министру о состоянии отрасли

20.04.2022, 21:19 24081
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел рабочую встречу с председателем правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом Пшембаевым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава Союза машиностроителей доложил о состоянии отрасли, стоящих задачах и перспективах развития в условиях влияния внешних факторов. По итогам 2021 года значительный рост показали: железнодорожное машиностроение - на 300%, сельхозмашиностроение - на 50,4%, горно-металлургическое машиностроение - на 29,3%, автомобилестроение - на 24%, электротехническое машиностроение - на 16,7% и нефтегазовое машиностроение - на 14,2%, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации дорожной карты по развитию машиностроения до 2024 года, обеспечения отечественным сырьем предприятий отрасли, выделения доступного финансирования для создания новых и модернизации действующих производств, заключения оффтэйк-контрактов с отечественными товаропроизводителями, а также увеличения объемов производства и внутристрановой ценности в сфере машиностроения. 
 
По словам Пшембаева, в 2021 году общий объем импорта составил 41 млрд долларов, из них 17 млрд долларов, или 41%, приходится на продукцию отечественного машиностроения. В этой связи вопрос замещения импорта собственным производством является очень актуальной задачей для развития данного рынка и выхода на экспорт. 
 
По итогам встречи Алихан Смаилов отметил, что правительством страны будет продолжена работа по стимулированию отрасли и созданию благоприятных условий для развития машиностроения в Казахстане.
 

Вице-министр нацэкономики назвал регионы - аутсайдеры по инвестициям в основной капитал

20.04.2022, 20:42 24601
Вице-министр нацэкономики назвал регионы - аутсайдеры по инвестициям в основной капитал
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание инвестиционного штаба, в ходе которого были рассмотрены итоги исполнения целевых индикаторов по привлечению инвестиций в основной капитал (ИОК) за 2021 год и I квартал 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выступая с докладом, вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров сообщил, что по итогам 2021 года лидерами в исполнении планов по привлечению ИОК стали Шымкент (115% от плана - 462,1 млрд тенге), Актюбинская (101,8% от плана - 815,6 млрд тенге) и Костанайская (101,3% от плана - 416,2 млрд тенге) области, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
В числе аутсайдеров по этому показателю Северо-Казахстанская (80,4% от плана - 331,9 млрд тенге), Западно-Казахстанская (69,6% от плана - 423,7 млрд тенге) и Кызылординская (66,4% от плана - 302,8 млрд тенге) области. 
 
Среди государственных органов лидерами являются МСХ РК (108,4% от плана - 893,3 млрд тенге), МИИР РК (100,3% от плана - 6 036,7 млрд тенге) и МЦРИАП РК (98,7% от плана - 235,8 млрд тенге). 
 
Неисполнение планов отмечено со стороны МКС РК (62,8% от плана - 566,6 млрд тенге) и Минздрав РК (49,3% от плана - 198,7 млрд тенге). 
 
Заслушав выступления других докладчиков по регионам и ведомствам, Алихан Смаилов отметил, что новые экономические вызовы несут в себе не только риски, но и возможности для роста, поэтому руководству всех регионов и госорганов нужно активизироваться в этом направлении. 
 

Мы видим, что есть определенные риски у госорганов по недостижению целевых показателей. Отстающим центральным госорганам и регионам следует обратить на это внимание. Поручаю активизировать работу по привлечению инвестиций в основной капитал и держать данный вопрос на особом контроле. Министры и акимы будут нести за это персональную ответственность", - сказал премьер-министр РК. 

 

Еще несколько предприятий будут возвращены в госсобственность в РК

20.04.2022, 16:09 28671
Еще несколько предприятий будут возвращены в госсобственность в РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Правительством Республики Казахстан принято постановление о некоторых вопросах республиканской собственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принять предложение ТОО "Темір Триумф" о передаче в республиканскую собственность 100% пакета акций акционерного общества "Центр транспортного сервиса" по договору дарения", - говорится в тексте постановления, размещенном на сайте правительства. 

 
В кабмине отметили, что АО "ЦТС" является балансодержателем свыше 400 железнодорожных подъездных путей в Казахстане. Также по договору дарения ТОО "Integrity Solutions" передаются в республиканскую собственность 50% доли участия в уставном капитале ТОО "Soft Art", осуществляющего деятельность в инфокоммуникационной сфере. 
 
Также частная компания Bridge capital investments limited передает государству 100-процентную долю участия в уставных капиталах ТОО "Акмолит", ТОО "Мархит", ТОО "Топаз-НС", работающих в сферах горнорудной и обрабатывающей промышленности. 
 

Акции АО "ЦТС" и доли участия в уставных капиталах указанных товариществ передаются в оплату размещаемых акций акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", - отмечается в постановлении. 

 
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
 

Ремонт на КТК скоро завершится - Мирзагалиев

20.04.2022, 15:17 29686
Ремонт на КТК скоро завершится - Мирзагалиев
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о сроках завершения ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме и о текущей деятельности национальной компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Особое внимание в ходе встречи было уделено ситуации вокруг Каспийского трубопроводного консорциума. Президенту было доложено о скором завершении ремонта систем выносных причальных устройств, что позволит вернуться к прежним объемам транспортировки казахстанской нефти по магистрали КТК", - сообщает Акорда.

 
Токаеву также сообщили о строительстве комплекса по производству полипропилена в Атырауской области. По словам Магзума Мирзагалиева, этот завод планируется ввести в строй в ближайшие месяцы, благодаря этому Казахстан сможет стать нетто-экспортером нефтегазохимической продукции.
 
Глава государства подчеркнул особую важность развития нефтегазохимической отрасли страны.

Напомним, министр финансов РК оценил ущерб для Казахстана от аварии на КТК. По его мнению, он составит 100 - 150 млрд тенге. 

Ранее депутаты мажилиса заявили, что авария на КТК показала полномасштабный кризис в энергетической сфере. По их мнению, судьба казахстанского экспорта зависит от одной трубы.
 

В Минэнерго не исключают возврата к первоначальному плану добычи нефти - 87,5 млн тонн

20.04.2022, 12:52 31966
В Минэнерго не исключают возврата к первоначальному плану добычи нефти - 87,5 млн тонн
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Отвечая на вопросы депутатов мажилиса, министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что Казахстан может вернуться к первоначальному плану добычи нефти на 2022 год на уровне 87,5 миллиона тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Если мы используем наши альтернативные маршруты и ситуация на нефтепроводе КТК разрешится как можно скорее, возможно, мы даже приблизимся к первоначальному плану в 87,5 млн тонн. У нас ожидания такие", - сказал Акчулаков.


При этом он отметил, что есть вероятность, что ремонт на КТК затянется, поэтому план по добыче нефти на 2022 год был пересмотрен с 87,5 до 86 млн тонн.

Ранее министр финансов Республики Казахстан оценил ущерб для Казахстана от аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме в 100 - 150 млрд тенге. При этом подчеркнул, что потери будут меньше, если нарушения исправят быстро.

6 апреля глава Минэнерго рассказал, что на Каспийском трубопроводном консорциуме работает один причал. Спустя неделю депутаты мажилиса заявили, что авария на КТК показала полномасштабный кризис в энергетической сфере. По их мнению, судьба казахстанского экспорта зависит от одной трубы.
 

Бахыт Султанов возглавил совет директоров фонда "Даму"

20.04.2022, 12:08 32571
Бахыт Султанов возглавил совет директоров фонда "Даму"
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов стал председателем совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что решением его совета директоров от 14 апреля 2022 года Султанов Б.Т. избран председателем совета директоров фонда", - говорится в сообщении Казахстанской фондовой биржи. 

 
С учетом внесенного изменения совет директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" состоит из семи человек: Султанов Б.Т., Бахмутова Е.Л., Баталов Р.А., Нургалиева А.Б., Жаксылыков Т.М., Мухамеджанов А.Б., Бурибаева Г.А.
 

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