Жамаубаев оценил возможные потери Казахстана от аварии на КТК

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АЛМАТЫ. 21 АПРЕЛЯ - Объем производства муки из зерновых культур, растительной муки, а также смесей из них тонкого помола за январь - март текущего года составил 881,4 тысячи тонн, увеличившись за год на 8,9%. Однако это меньше, чем в 2018 - 2019 годах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отмечают аналитики Energyprom.kz , ранее три года подряд наблюдался спад объемов производства за аналогичный период.

Несмотря на увеличение выпуска, цены на муку к марту текущего года выросли на 15% за год, при этом годом ранее наблюдалось удорожание на 19%, а к марту 2020 года - на 23,3%.

Значительный рост цен на муку за последний год был отмечен в феврале текущего года (на 2,1% за месяц) и в марте (сразу на 4,2%).

В марте 2022 года средние розничные цены в городах РК на муку высшего сорта составили 279 тенге за кг, на муку первого сорта - 191 тенге за кг.

Среди городов РК самые высокие цены на пшеничную муку высшего сорта в марте 2022 года были отмечены в столице (343 тенге за кг), Атырау (327 тенге за кг) и Алматы (312 тенге за кг). Самые низкие - в Павлодаре (194 тенге за кг), Уральске (209 тенге за кг) и Семее (212 тенге за кг).

Пшеничная мука первого сорта дороже всего стоила в Актау (257 тенге за кг), Нур-Султане (248 тенге за кг) и Алматы (236 тенге за кг), дешевле всего - в Петропавловске (139 тенге за кг), Актобе (145 тенге за кг) и Караганде (148 тенге за кг).

Для недопущения дефицита и существенного подорожания Министерство сельского хозяйства ввело ограничение на экспорт муки с 16 апреля до 15 июня 2022 года.

За январь-февраль текущего года Казахстан экспортировал 284,6 тысячи тонн пшеничной или ржано-пшеничной муки на сумму 104,8 млн долларов США. Основными импортерами нашей муки стали Афганистан (204,9 тысячи тонн) и Узбекистан (56,6 тысячи тонн). Значительные объемы также были отправлены в Туркменистан (10,7 тысячи тонн), Россию (6,3 тысячи тонн) и Таджикистан (5 тысяч тонн).