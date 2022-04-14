Судьба казахстанского экспорта зависит от одной трубы - депутаты

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НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Авария на КТК показала полномасштабный кризис в энергетической сфере. Это касается и экспорта энергоресурсов, и внутреннего рынка энергоснабжения, заявили в депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова депутаты Народной партии Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За аварией на КТК следует видеть не просто технический инцидент, а ущербность всей структуры стратегической нефтегазовой сферы. По сути, вся она завязана в буквальном смысле "на одну трубу", - написал в депзапросе глава фракции НПК Айкын Конуров.

Он сделал акцент на том, какие потери несет республиканский бюджет и Национальный фонд из-за аварии, произошедшей на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Между тем Министерство энергетики не считает ситуацию критической. Такой подход, по мнению мажилисмена, недопустим.

По его словам, 80% экспорта нефти в Евросоюз осуществляется через КТК, в котором доля государства в лице нацкомпании "Казмунайгаз" составляет всего 19%. При этом отправителями нефти являются крупнейшие месторождения страны, которые также полностью контролируются частным зарубежным бизнесом.

После реализации проекта расширения мощность КТК увеличится с 67 миллионов тон до 83 миллионов тонн. С коммерческой точки зрения и интересов частных акционеров это все логично и обоснованно. Но с позиции государства зависимость всей экономики страны от одного источника поступлений и одного канала сбыта может стать просто критической", - отмечает Конуров.

Ситуацию, по его мнению, омрачает тот факт, что в Казахстане нет ни альтернативных вариантов экспорта, ни иных способов компенсации доходов и использования собственной нефти. То есть перекрытие одного экспортного маршрута приведет к параличу всей экономики.

В народе шутят: "Придет труба трубе, придет труба бюджету!", - отметил Конуров.

Народная партия Казахстана считает, что благополучие государства и граждан не может быть заложником случайных факторов или частных интересов, и просит озвучить предпринимаемые меры для обеспечения экономической безопасности в сфере экспорта нефти, газа, урана и других видов стратегического сырья.

Депутаты попросили ответить на следующие вопросы:

Какие меры предпринимаются для обеспечения экономической безопасности в сфере экспорта нефти, газа, урана и других видов стратегического сырья? Какие объемы прямых выплат в государственный бюджет от деятельности операторов месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак за 2021 год?





Напомним, 21 и 22 марта 2022 года после неблагоприятных погодных условий на КТК вышли из строя ВПУ-3 и ВПУ-2. Министр энергетики Болат Акчулаков заявил , что самый пессимистичный сценарий ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме - два месяца.





Из-за аварии в Минэнерго РК начали прорабатывать возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам.



