Акчулаков рассказал о работе КТК после аварии

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики при правительстве РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания были рассмотрены предложения по демонополизации сфер строительства и ЖКХ, транспорта, функционирования автодорог и промышленности, сообщает пресс-служба главы правительства.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что одним из основных направлений работы станет обеспечение прозрачности и открытости процесса получения технических условий для подключения к сетям субъектов естественных монополий. В настоящее время достоверная и открытая информация по расположению инженерных сетей, точек подключения и свободным мощностям отсутствует, что создает условия для незаконного отказа в доступе к услугам или завышения требований при подключении.

Для изменения ситуации предлагается обязать все субъекты естественных монополий оцифровать и регулярно актуализировать информацию по сетям, точкам доступа и свободным мощностям для подключения потребителей, а также ввести учет выдаваемых технических условий на единой цифровой площадке.

Далее министр отметил, что частные экспертные организации планируется освободить от абонентской платы за использование информационной системы Госэкспертизы.

Относительно строительства и ввода в эксплуатацию новых жилых домов - планируется исключить монополию крупного оператора интернет-связи. На сегодняшний день застройщики практически не привлекают сторонних операторов к подключению нового жилья к интернету, поэтому у жильцов новостроек ограничен выбор в плане услуг телекоммуникации. Для изменения сложившейся ситуации будет принята норма, согласно которой при возведении многоквартирных жилых домов будет обеспечено привлечение нескольких операторов связи.

Кроме того, проведение линий интернет-связи планируется сделать обязательным условием при сдаче готовых объектов, как и в случае с инженерными сетями.

Глава правительства поддержал данные предложения. При этом Алихан Смаилов поручил МИИР РК доработать ряд других мер, которые в ходе обсуждения были подвергнуты критике, и внести на рассмотрение комиссии обновленные предложения в недельный срок.