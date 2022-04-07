Акчулаков рассказал о работе КТК после аварии

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Глава Минэнерго рассказал, что если до 10 - 15 апреля успеют провести ремонт, то на добычу это никак не повлияет. Если же ремонт задержится на месяц, то будут потери.
На самом деле у нас запасы перевыполнения были еще в начале года. Поэтому до середины апреля потерь не будет", - пояснил Акчулаков.
Напомним, 21 марта 2022 года в ходе внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. 22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации.
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