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Один из причалов КТК частично возобновил работу

28.03.2022, 15:00 10101
Один из причалов КТК частично возобновил работу
Фото: cpc.ru
АКТАУ. 28 МАРТА - На одном из причалов Каспийского трубопроводного консорциума частично возобновлена работа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

ВПУ-1 обследован и признан пригодным к операционной деятельности. Осуществляется погрузка танкера через ВПУ-1", - сообщает пресс-служба КТК.

 
Еще два причала - ВПУ-2 и ВПУ-3 - пока выведены из эксплуатации.
 

В целях подготовки к проведению ремонта плавучих шлангов ВПУ-3 была осуществлена промывка системы. Работы были проведены с помощью танкера Christina", - сообщили в пресс-службе. 

 
Прием нефти от грузоотправителей в систему нефтепровода пока ведется на минимальном режиме. 

Напомним, 21 марта 2022 года в ходе внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. 22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации. 
 
После аварии консорциум объявил, что может снизить поставки нефти втрое из-за аварии.

Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что самый пессимистичный сценарий ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме - два месяца. 
 
Из-за аварии в Минэнерго РК начали прорабатывать возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам.
 

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Контейнерный хаб планируют создать в морском порту Актау

29.03.2022, 10:23 1046
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - В целях развития грузоперевозок по Транскаспийскому транспортному маршруту планируется создание контейнерного хаба в специальной экономической зоне "Морпорт Актау", проинформировал на заседании правительства РК министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для реализации данного проекта проведены переговоры с сингапурской компанией PSA International. Кроме того, планируется привлечение парка мировых контейнерных операторов Maersk, MSC и Cosco Shipping", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

 
В сфере морских перевозок также планируется пополнение торгового флота 4 паромами с привлечением частного бизнеса. 
 

В целом, в текущем году объемы перевозок через морские порты Актау и Курык планируется довести до 10 млн тонн с учетом переориентации порядка 4 млн тонн экспортных грузов", - добавили в министерстве

 

МИИР РК реализует три проекта для увеличения транзитных перевозок

29.03.2022, 10:18 151
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Для наращивания пропускного потенциала железных дорог страны на так называемых "узких местах" МИИР РК планирует до 2025 года реализовать 3 ключевых инфраструктурных проекта. Об этом на заседании правиельсва рассказал министр индустрии и инфрастркутурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Первый из них - проект "Достык-Мойынты". Его реализация позволит увеличить объём транзитных перевозок между КНР и Европой. Пропускная способность участка должна быть увеличена до 5 раз, а скорость перевозки - с 800 до 1500 километров в сутки", - рассказали в пресс-службе МИИР.

 
Второй - проект "Дарбаза - Мактаарал", который, по данным ведомства, сократит транзитное расстояние в страны Центральной Азии, а также обеспечит выход на Узбекистан через действующий пункт пропуска.
 
Третий проект - "Обводная железнодорожная линия станции Алматы" - снизит нагрузку на Алматинский узел на 30% и сократит время доставки грузов до 24 часов.
 

В этой связи в сфере железнодорожного транспорта принимаются меры по обновлению подвижного состава. В частности, в целях поддержки отечественного вагоностроения введена государственная поддержка в виде субсидирования ставки вознаграждения при кредитовании на приобретение вагонов отечественного производства. В рамках программы операторами приобретено порядка 3,5 тысяч фитинговых платформ и более 2 тысяч грузовых вагонов. В этом году "КТЖ" планирует закупить 1,5 тысячи единиц подвижного состава", - сообщил Каирбек Ускенбаев. 

 
В целях дальнейшего развития грузовых перевозок МИИР РК предлагает внедрить инструмент поддержки в виде субсидирования ставки вознаграждения при приобретении отечественных электровозов и тепловозов.
 
В своем докладе Ускенбаев также отметил, что за первые два месяца текущего года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом, по сравнению с январем-февралем прошлого года, увеличился на 10% и достиг 70,8 млн тонн. Объем перевозок транзитных грузов вырос на 20% и составил 4 млн тонн, контейнеров - на 12% с показателем в 174,7 тысячи двадцатифутовых эквивалентов. 
 
Глава ведомства прогнозирует, что в текущем году объем перевозок грузов по железной дороге должен быть доведен до 420 млн тонн, транзитных перевозок - до 24,5 млн тонн, транзита контейнеров - до 1,1 млн ДФЭ.
 
Спикер также рассказал о планах запустить собственное производство ISO-контейнеров в стране.
 

В целом, на контейнеры планируется переориентировать 22 млн тонн экспортных грузов, что потребует дополнительно порядка 117 тысяч контейнеров. В этой связи на базе отечественных заводов "Казахстан Инжиниринг", KLMZ "Мэйкер", SMP Group (КВК) и FESCO к концу текущего года планируется запустить серийное производство ISO-контейнеров", - рассказал он.

 
В настоящий момент, по его словам, осуществляется наладка производства 20-ти и 40-футовых контейнеров, а также контейнеров для рулонной стали и рудных грузов. Планируется производить ежегодно до 10 тысяч тар. 
 

Запуск отечественного производства позволит сформировать достаточный парк контейнеров, увеличить долю контейнеризации перевозок до 30%...Фондом развития промышленности будет запущен механизм льготного кредитования для производителей и покупателей отечественных контейнеров", - добавил министр.

 

Авария на КТК: ремонтные работы на ВПУ продлятся не менее 3-4 недель

29.03.2022, 09:44 2156
АКТАУ. 29 МАРТА - Ремонтные работы на выведенных из эксплуатации двух выносных причальных устройствах (ВПУ) продлятся не менее 3-4 недель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Метеоусловия в акватории морского терминала КТК позволили провести обследование комплекса оборудования ВПУ-1. Причальное устройство по итогам инспекции признано исправным и пригодным для перевалки нефти. В настоящее время погрузка через ВПУ-1 осуществляется в штатном режиме. ВПУ-2 и ВПУ-3 остаются выведенными из эксплуатации", - сообщили в пресс-службе КТК. 

 
В целях подготовки к проведению ремонта плавучих шлангов ВПУ-3 была осуществлена промывка системы данного устройства. О начале ремонта будет сообщено дополнительно, в настоящее время погодные условия не позволяют провести соответствующие водолазные операции.
 
Нефть от грузоотправителей принимается в систему нефтепровода на минимальных режимах прокачки в связи с заполненностью резервуарных парков и невозможностью одновременной работы двух ВПУ на морском терминале.
 
В пресс-службе рассказали о сроках проведения ремонтных работ, а также о дальнейшем обслуживании морского терминала.
 

Ремонтные работы на ВПУ-2 и ВПУ-3 ориентировочно продлятся не менее 3-4 недель. Оперативный аварийный запас наиболее важного оборудования оперативно формируется. Однако при этом остается неопределенной ситуация с дальнейшей поставкой необходимых для устойчивой работы запасных частей и оборудования. Необходимо отметить, что основные иностранные поставщики комплектующих - компании Imodco, Blue Water и Gall Thomson Environmental Ltd. - уже заявили АО "КТК-Р" об отказе от дальнейшего сотрудничества и отменили все запланированные ранее поставки, несмотря на авансовую оплату со стороны КТК в полном объеме еще в декабре 2021 года", - сообщили в КТК.

 
Совет директоров обсудил данную чрезвычайную ситуацию и наметил первоочередные меры по ее локализации.
 
Напомним, 22 марта 2022 года для исключения риска аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря погрузка на морском терминале КТК была приостановлена на всех трех выносных причальных устройствах. Такое решение принято по результатам обследований, выявивших вызванные штормом повреждения оборудования ВПУ-3 и ВПУ- 2, а также в связи с невозможностью по погодным условиям оперативно провести водолазную инспекцию ВПУ-1.
 

Завершены расследования в отношении шести крупных оптовых поставщиков сжиженного газа

28.03.2022, 20:54 5871
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В ходе совещания по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Информацию о проделанной на сегодня работе опубликовал Telegram-канал Акорды "Борт №1":
 
завершены расследования в отношении 6 крупных оптовых поставщиков сжиженного нефтяного газа;
 
выявлено, что реализаторы сжиженного нефтяного газа, злоупотребляя доминирующим положением, ориентировались только на установление максимальной цены при его реализации;
 
вынесено судебное решение в отношении ТОО "Казахойл Актобе" (не вступило в силу) о наложении административного штрафа;
 
возбуждены и переданы в суд административные дела в отношении АО "СНПС-Актобемунайгаз" и ТОО "СП "КазГерМунай";
 
возбуждены уголовные дела в отношении ТОО "Petrosun" и ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", материалы дела в отношении АО "НК "КазМунайГаз" переданы в Агентство по финансовому мониторингу;
 
установлены факты необоснованного сокращения объемов реализации сжиженного нефтяного газа в действиях ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод";
 
агентством по защите и развитию конкуренции проводятся 193 расследования в отношении субъектов розничной реализации сжиженным нефтяным газом, из них 89 - совместно с Генеральной прокуратурой;
 
установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 65 субъектов рынка.
 
Возбуждены административные дела в отношении 45 субъектов, материалы направлены в суд. Общая сумма наложенных административных взысканий составила 92 млн тенге.
 

Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем увеличится на 17%

28.03.2022, 17:16 8166
Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем увеличится на 17%
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем увеличится более чем на 17%. Такое решение принято в ходе совещания комиссии Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) по грузовым перевозкам, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Участники совещания согласовали объемы перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов железнодорожным транспортом на 2022 год. Рассмотрены технические и организационные мероприятия по выполнению согласованных объемов перевозок грузов", - сообщили в пресс-службе НК КТЖ.

 
Отмечается, что в ходе двустороннего совещания между РК и КНР достигнута договоренность увеличить объем грузоперевозок на 17,6% к уровню прошлого года.
 
В работе совещания приняли участие представители железнодорожных администраций Казахстана, Вьетнама, Монголии, России, Узбекистана и Кореи. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель генерального директора по маркетингу и планированию ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Ерсин Хасенов.
 

SWIFT: доля доллара в мировых расчетах в феврале сократилась до 38,85%

28.03.2022, 17:11 8571
SWIFT: доля доллара в мировых расчетах в феврале сократилась до 38,85%
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 28 МАРТА - Доля доллара в международных расчетах по итогам февраля 2022 года снизилась на 1,07 процентного пункта (п.п.) по сравнению с январем и составила 38,85%, следует из материалов системы межбанковских переводов SWIFT, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Доля евро увеличилась на 1,23 п.п. - до 37,79%, фунта стерлингов - на 0,46 п.п., до 6,76%, сообщает ТАСС.
 
Китайский юань в феврале уступил свое место японской иене, потеряв 0,97 п.п. и заняв 2,23% в глобальных расчетах. При этом доля иены в мировых расчетах сократилась на 0,08 п.п. - до 2,71%.
 
За год, с февраля 2021 года, из топ-5 мировых валют больше всего увеличилась доля евро - на 0,66 п.п. Доля доллара выросла на 0,42 п.п., фунта стерлингов - на 0,19 п.п., юаня - на 0,03 п.п.
 
Иена за год снизила свою долю в глобальных расчетах почти на 0,5 п.п.
 

Цены на импортные товары в Казахстане выросли почти на 13% за год

28.03.2022, 10:21 13976
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Цены на импортные поставки продуктов и товаров по итогам января текущего года выросли на 12,8% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По продукции из стран СНГ уровень цен на импортные поставки для Казахстана поднялся на значимые 21,3%, из остальных стран - на 4,9%, информирует energyprom.kz.
 

Среди продуктов питания заметно выросли цены на сахар и кондитерские изделия из сахара (сразу на 38,7%), готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных (на 32,3%), жиры и масла животного или растительного происхождения (на 26,9%), колбасы и аналогичные продукты из мяса (на 20,6%), рыбу и ракообразных (на 19,6%), подсолнечное масло (на 15%)"- рассказали аналитики.

 
На внутреннем рынке страны по итогам февраля текущего года потребительские цены на продовольственные товары выросли на 10% за год. В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Акмолинской, Мангистауской и Актюбинской областей.
 
Уточняется, что среди продуктов питания заметно подорожали крупы (на 16%), масла и жиры (на 14,1%), макароны (на 12,5%), фрукты и овощи (на 12,4%), мука (на 11,1%), мясо (на 11,1%), сахар (на 11%).
 
По словам аналитиков, по итогам января текущего года казахстанские компании сумели на достаточно высоком уровне обеспечить местной продукцией рынок муки (99,7% спроса перекрывается отечественным производством), свежих яиц (97,2%), круп и риса (96,6%), красного мяса и птицы (95,5%), растительных масел (88,8%), а также макарон, лапши и прочих подобных мучных изделий (85,1%).
 

Что касается сегмента молочных продуктов (кроме свежего молока), то здесь в общем по всей товарной линейке уровень самообеспечения неплох - 84,4%, однако для отдельных товарных групп ситуация выглядит менее оптимистичной. Так, местные компании перекрывают спрос на сливочное масло всего на 67,9%, а на сыр и творог - и того меньше, лишь на 53,7%", - рассказали они.

 
Кроме того, остаются зависимыми от импорта такие продуктовые сектора, как колбасные изделия (здесь местные компании перекрывают 62,3%), фруктовые и овощные соки (50,2%), переработанные и консервированные рыба, ракообразные и моллюски (47,6%), шоколад (36,2%), сахар (35,8%), чай и кофе (лишь 29,9%).
 
Среди алкогольной продукции местные компании перекрывают спрос на пиво на 93,2%, на водку и ликеро-водочные изделия - на 77,9%, на коньяк и коньячные напитки - на 58,6%, на вина - на 49,4% (однако среди вин непосредственно на шампанское - на 95,5%).
 

С терминала КТК отправлены первые танкеры с нефтью

26.03.2022, 21:22 35396
С терминала КТК отправлены первые танкеры с нефтью
Фото: cpc.ru
АКТАУ. 26 МАРТА - Первый танкер с нефтью Seavoyager, под флагом Мальты, отправился с терминала КТК этим утром, впервые после аварии, передает KAZAKHSTAN TODAY
 

Сейчас на терминале КТК стоит танкер Nissos Tinos - ждёт загрузки. На подходе к морскому терминалу находятся еще два нефтетанкера: Christina (флаг Греции) и Captain A. Stellatos (Маршалловы острова). Ранее сообщалось, что 2 из 3-х ВПУ обеспечивают отгрузку всей нефти на КТК. Что обозначает, что ВПУ-1 способен временно покрыть половину всей загрузки на терминале КТК", - сообщает Телеграм-канал Energy Monitor. 


Ранее сообщалось, что 21 марта 2022 года в ходе внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. 22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации. 
 
После аварии консорциум заявил, что может снизить поставки нефти втрое из-за аварии. 
 
Вчера, на брифинге в СЦК министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что самый пессимистичный сценарий ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме - это два месяца. Министр подчеркнул, что из трех ВПУ одна всегда находится в резерве на случай поломки. Поэтому, если в течение 3 недель один из ВПУ удастся ввести в строй, это будет означать, что КТК заработает в штатном режиме. 
 
Тем не менее в Минэнерго РК начали прорабатывать возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам. 
 

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