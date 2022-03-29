Один из причалов КТК частично возобновил работу

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АКТАУ. 28 МАРТА - На одном из причалов Каспийского трубопроводного консорциума частично возобновлена работа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
ВПУ-1 обследован и признан пригодным к операционной деятельности. Осуществляется погрузка танкера через ВПУ-1", - сообщает пресс-служба КТК.
Еще два причала - ВПУ-2 и ВПУ-3 - пока выведены из эксплуатации.
В целях подготовки к проведению ремонта плавучих шлангов ВПУ-3 была осуществлена промывка системы. Работы были проведены с помощью танкера Christina", - сообщили в пресс-службе.
Прием нефти от грузоотправителей в систему нефтепровода пока ведется на минимальном режиме.
Напомним, 21 марта 2022 года в ходе внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. 22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации.
После аварии консорциум объявил, что может снизить поставки нефти втрое из-за аварии.
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что самый пессимистичный сценарий ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме - два месяца.
Из-за аварии в Минэнерго РК начали прорабатывать возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам.