"Росатом" готов построить АЭС в Казахстане

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Российская госкорпорация "Росатом" готова взяться за это дело. У нее огромный опыт строительства атомных электростанций. Строятся они в Беларуси, Турции, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае, Финляндии, Египте. Думаю, что Казахстан не прогадает, если выберет в качестве подрядчика и строительства этой электростанции Росатом", - сообщил Алексей Бородавкин в интервью "Хабар 24".
Напомним, атомная энергетика набирает все большую популярность: в настоящее время АЭС обеспечивают около 10% мировой электроэнергии. Казахстан планирует построить атомную электростанцию. Минэнерго Казахстана приступило к изучению возможной локации, технологии и мощности будущей АЭС.
10 ноября 2021 года в Усть-Каменогорске было запущено производство топлива для АЭС.