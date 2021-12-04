Назарбаев заявил, что Казахстан построит АЭС

МОСКВА. 3 ДЕКАБРЯ - Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция", прошедшем 3 декабря в Москве, предложил создать в ЕАЭС Евразийское космическое агентство, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев назвал предложение "актуальным и востребованным".

В приветственном слове к участникам форума председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович отметил, что страны Евразийского экономического союза активно используют производственные и инфраструктурные мощности самого крупного и в прошлом единого космического комплекса.

Проводится активная работа по определению облика и состава перспективной орбитальной группировки космических аппаратов стран ЕАЭС. Рассматриваются варианты интеграции действующих орбитальных и наземных ресурсов космической сферы", - сказал Михаил Мясникович.

Он напомнил, что в июле 2020 года была утверждена Межгоспрограмма ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли. Ключевым мероприятием программы станет создание перспективных космических систем на базе двух российско-белорусских космических аппаратов сверхвысокого пространственного разрешения и трех казахстанских аппаратов среднего разрешения.

Убежден, что результаты программы будут активно использоваться странами Союза. В первую очередь, это транспортно-логистическая связанность и развитие инфраструктуры в ЕАЭС, прослеживаемость товаров и обеспечение их беспрепятственного перемещения в Союзе, космические системы связи, применение спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и многое другое", - подчеркнул председатель коллегии ЕЭК.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин остановился на перспективах сотрудничества государств ЕАЭС в других направлениях космической деятельности - к примеру, в рамках программы мониторинга околоземного пространства "Млечный Путь".

Наличие в странах ЕАЭС космических компетенций - это реальность. В Беларуси это прежде всего "Пеленг", где мы заказываем оптическую аппаратуру. Казахстан - это, безусловно, Байконур и СбИК - завод, построенный по технологии "Airbus", он сейчас недозагружен. На территории всех стран ЕАЭС есть астрономические центры, это хорошая база. Все это - в копилке нашего сотрудничества", - подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Он привел пример Европейского космического агентства, которое объединило многие страны, несмотря на то что большие космические мощности есть только у Франции, Германии, Италии и Испании.

Может, на определенном этапе нам надо интегрировать наши активы в единый актив, как это сделала Европа. Я бы хотел, чтобы мы серьезно пообсуждали тему создания Евразийского космического агентства", - заявил Дмитрий Рогозин.

Участники форума поддержали инициативу главы "Роскосмоса". В частности, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков выразил уверенность, что имеющийся научно-технический задел в космической сфере является основой для расширения космической интеграции на евразийском экономическом пространстве.

Поддерживаю идею о создании Евразийской ассоциации стран, которые активно работают в области космоса", - сказал он.

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев подчеркнул, что "идея Евразийского космического агентства действительно актуальна и востребована".

Думаю, что проекты "Роскосмоса" интересны всем странам ЕАЭС. В частности, проект "Сфера", который предполагает обеспечение доступа к широкополосному интернету, точно был бы интересен Кыргызстану, который неоднократно ставил вопрос о дороговизне интернет-трафика. Думаю, что с помощью этого проекта можно было бы эту задачу решить", - отметил министр ЕЭК.