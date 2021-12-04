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Назарбаев заявил, что Казахстан построит АЭС

03.12.2021, 21:37 30133
Назарбаев заявил, что Казахстан построит АЭС
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан построит атомную электростанцию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы будем строить атомную станцию все равно. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании тоже. Сейчас мы смотрим, где это сделать. На сегодня у нас избыток электроэнергии. Некуда девать. Страна нефти, газа, угля. Но поскольку атомная станция строится не меньше 7-8 лет, к тому времени дефицит появится", - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну в восьмисерийном проекте "QAZAQ: История Золотого человека".

 
Он добавил, что в Казахстане есть комиссия, которая смотрит, где построить и когда построить. 
 

Просто на сегодня это не является вопросом номер один. Но мы будем строить", - сказал Назарбаев.

 
10 ноября в Усть-Каменогорске было запущено производство топлива для АЭС.
 
Атомная энергетика набирает все большую популярность: в настоящее время АЭС обеспечивают около 10% мировой электроэнергии.
 

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В ЕАЭС предложили создать Евразийское космическое агентство

03.12.2021, 20:52 31240
МОСКВА. 3 ДЕКАБРЯ - Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция", прошедшем 3 декабря в Москве, предложил создать в ЕАЭС Евразийское космическое агентство, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев назвал предложение "актуальным и востребованным". 
 
В приветственном слове к участникам форума председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович отметил, что страны Евразийского экономического союза активно используют производственные и инфраструктурные мощности самого крупного и в прошлом единого космического комплекса.
 

Проводится активная работа по определению облика и состава перспективной орбитальной группировки космических аппаратов стран ЕАЭС. Рассматриваются варианты интеграции действующих орбитальных и наземных ресурсов космической сферы", - сказал Михаил Мясникович.

 
Он напомнил, что в июле 2020 года была утверждена Межгоспрограмма ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли. Ключевым мероприятием программы станет создание перспективных космических систем на базе двух российско-белорусских космических аппаратов сверхвысокого пространственного разрешения и трех казахстанских аппаратов среднего разрешения.
 

Убежден, что результаты программы будут активно использоваться странами Союза. В первую очередь, это транспортно-логистическая связанность и развитие инфраструктуры в ЕАЭС, прослеживаемость товаров и обеспечение их беспрепятственного перемещения в Союзе, космические системы связи, применение спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и многое другое", - подчеркнул председатель коллегии ЕЭК.

 
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин остановился на перспективах сотрудничества государств ЕАЭС в других направлениях космической деятельности - к примеру, в рамках программы мониторинга околоземного пространства "Млечный Путь".
 

Наличие в странах ЕАЭС космических компетенций - это реальность. В Беларуси это прежде всего "Пеленг", где мы заказываем оптическую аппаратуру. Казахстан - это, безусловно, Байконур и СбИК - завод, построенный по технологии "Airbus", он сейчас недозагружен. На территории всех стран ЕАЭС есть астрономические центры, это хорошая база. Все это - в копилке нашего сотрудничества", - подчеркнул Дмитрий Рогозин.

 
Он привел пример Европейского космического агентства, которое объединило многие страны, несмотря на то что большие космические мощности есть только у Франции, Германии, Италии и Испании.
 

Может, на определенном этапе нам надо интегрировать наши активы в единый актив, как это сделала Европа. Я бы хотел, чтобы мы серьезно пообсуждали тему создания Евразийского космического агентства", - заявил Дмитрий Рогозин.

 
Участники форума поддержали инициативу главы "Роскосмоса". В частности, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков выразил уверенность, что имеющийся научно-технический задел в космической сфере является основой для расширения космической интеграции на евразийском экономическом пространстве. 
 

Поддерживаю идею о создании Евразийской ассоциации стран, которые активно работают в области космоса", - сказал он.

 
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев подчеркнул, что "идея Евразийского космического агентства действительно актуальна и востребована".
 

Думаю, что проекты "Роскосмоса" интересны всем странам ЕАЭС. В частности, проект "Сфера", который предполагает обеспечение доступа к широкополосному интернету, точно был бы интересен Кыргызстану, который неоднократно ставил вопрос о дороговизне интернет-трафика. Думаю, что с помощью этого проекта можно было бы эту задачу решить", - отметил министр ЕЭК. 

 

Уникальный метод утилизации медицинских отходов разработали казахстанские ученые

25.11.2021, 18:20 117343
Уникальный метод утилизации медицинских отходов разработали казахстанские ученые
Фото: пресс-служба МОН РК
АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - Ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби разработали инновационный метод утилизации биомедицинских отходов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Плазменная технология переработки отходов и плазмохимический реактор, разработанные отечественными научными исследователями, не имеют аналогов в мире и защищены специальными патентами, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки. 
 

Уникальность технологии плазменной утилизации в том, что она позволяет провести полное термическое обезвреживание биомедицинских отходов. В результате повышается эффективность переработки, и снижаются энергозатраты на проведение процесса. В сравнении с традиционным методом при плазменной утилизации биомедицинские отходы могут быть переработаны без сортировки", - подчеркнули в МОН.

 
В ведомстве отметили, что в связи с COVID-19 количество биомедицинских отходов в Казахстане, да и в целом в мире, неуклонно растет. И вопрос утилизации медицинских масок, перчаток, бахил, защитных комбинезонов и др. медицинских средств является как никогда актуальным. Инфицированные высокотоксичные медотходы опасны как для здоровья человека, так и для окружающей среды. В связи с этим казахстанские ученые разработали самый эффективный и, при этом, самый экологичный способ переработки медицинских отходов.
 

Главное отличие плазменного метода утилизации от существующих технологий заключается в использовании высокотемпературного плазменного факела. Он разлагает любые органические и неорганические соединения. Кроме того, разрушение сложных соединений в плазме эффективно без наличия кислорода. По сравнению с методами сжигания медицинских отходов технология плазменной утилизации имеет ряд существенных преимуществ. Это уменьшение объема реактора в 6-8 раз при высокой производительности, сокращение площади необходимых производственных помещений, снижение на порядок объема отходящих газов. Переработка отходов в плазмохимическом реакторе происходит при температуре до 2000 К, что улучшает плавление минерального остатка и исключает образование токсичных компонентов", - пояснил заведующий отделом Научно-исследовательского института экспериментальной и теоретической физики КазНУ имени аль-Фараби Александр Устименко.

 

Систему прогнозирования паводков и планшет агронома разработали казахстанские ученые

19.11.2021, 14:25 165862
Систему прогнозирования паводков и планшет агронома разработали казахстанские ученые
Фото: МОН РК
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Систему прогнозирования паводков и планшет агронома разработали ученые Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Министерство образования и науки РК.
 
Электронный ресурс позволит в режиме, близком к реальному времени, мониторить и прогнозировать паводковую ситуацию. Система содержит цифровые, координатные и картографические данные объектов инфраструктуры.
 

На реках Восточно-Казахстанской области периодически возникает угроза затопления поселков, жилых домов. Поэтому перед нами стояла задача - разработать комплексную информационно-аналитическую систему, которая повысит эффективность контроля уровня воды в реках и позволит прогнозировать сезонные наводнения. Для точного моделирования речной гидравлики и возможных зон затопления мы используем программный комплекс MIKE, а также современные геоинформационные системы ArcGIS, QGIS, NextGIS. Они дают возможность улучшить качество прогнозирования ЧС. В результате мы получаем детальную информацию, необходимую для предотвращения паводковых ситуаций и затопления населенных пунктов", - отметила ученый ВКТУ, PhD Маржан Тогузова.

 
Ученые вуза также создали планшет агронома. Технология позволит агрономам мониторить ситуацию на сельскохозяйственных полях, исходя из которой можно учитывать возможные риски и принимать экономически выгодные решения.
 

Приложение "Планшет агронома" - это универсальное приложение, которое предназначено для работы как в помещении, так и в полевых условиях. Оно позволяет использовать в сельскохозяйственных работах преимущества портативной электроники. Наличие архивов - история полей, карты, справочники и другие документы - упрощает и ускоряет процесс принятия решений специалистами. Приложение также содержит информацию о состоянии сельскохозяйственных полей, а также рекомендации по дальнейшему планированию полевых работ. Это, в свою очередь, позволит увеличить эффективность производства при наименьших затратах", - сообщила доктор технических наук Валентина Колпакова.

 
 

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