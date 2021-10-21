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Атомная энергетика набирает все большую популярность

20.10.2021, 10:08 26056
АЛМАТЫ. 20 ОКТЯБРЯ - Атомная энергетика набирает все большую популярность: в настоящее время АЭС обеспечивают около 10% мировой электроэнергии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам восьми месяцев текущего года производство электроэнергии в РК составило 74,9 млрд кВт-ч - на 7,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Ranking.kz.
 
В том числе по типам электростанций выработка энергии выглядит следующим образом:
 
- тепловые и газотурбинные - 66,3 млрд кВт-ч, или 88,5% всей производимой в Казахстане электроэнергии;
 
- гидроэлектростанции - 6,2 млрд кВт-ч, или 8,3%;
 
- возобновляемые источники энергии (ВЭС, СЭС и БГУ) - 2,4 млрд кВт-ч, или 3,2%.
 
Тем временем потребление электроэнергии в стране составило 74,1 млрд кВт-ч. Только три области РК являются энергоизбыточными — Атырауская, Павлодарская и Северно-Казахстанская. Остальные регионы энергодефицитные. Это говорит о потребности в новых мощностях.
 
Для Казахстана электроэнергетика имеет особое значение: от надежного и качественного энергоснабжения по доступным ценам зависят конкурентоспособность ключевых секторов экономики и качество жизни населения.
 
По состоянию на 1 января 2021 года общая установленная мощность электростанций в Казахстане составляла 23621,6 МВт, а располагаемая мощность - 20078,6 МВт. Электроэнергию в стране вырабатывали 179 электростанций различных форм собственности. Основная доля, или 66,5% выработки электроэнергии, приходилась на уголь, 22,5% - на газ, 9,3% - на крупные гидроэлектростанции.
 
Однако в отрасли наблюдается целый ряд проблем:
 
- существующие теплоэнергетические объекты в регионах нуждаются в модернизации, расширении мощностей и реконструкции;
 
- уровень износа генерирующего, передающего и вспомогательного оборудования, а также производственных зданий и сооружений в отдельных случаях превышает аварийный. Средний износ генерирующего оборудования электростанций составляет 53%.
 
В условиях остро необходимой модернизации электростанций и расширения мощностей, с учетом дефицита электроэнергии, а также требований о снижении вредных выбросов в атмосферу, страна нуждается во вводе новых электростанций и диверсификации источников электроэнергии. Это стало поводом для проведения комплекса работ по рассмотрению возможности строительства АЭС в Республике Казахстан.
 
В РК достаточно объективных предпосылок для создания и развития атомной отрасли. Например:
 
- наличие значительного количества доказанных запасов урана;
 
- наличие развитой уранодобывающей и ураноперерабатывающей промышленности;
 
- наличие атомной науки;
 
- наличие кадрового потенциала высококвалифицированных специалистов;
 
- значительный прогресс в разработке и внедрении ядерных технологий для производства медицинских радиофармпрепаратов.
 
Казахстан имеет вторые по величине (14% мировых запасов) надежно подтвержденные доказанные запасы урана в мире. В стране из 56 разведанных месторождений с балансовыми запасами урана право недропользования предоставлено по 14 месторождениям, остальные 42 месторождения находятся в резерве. С 2009 года Казахстан занимает первое место в мире по добыче природного урана. За годы независимости объем добычи увеличился более чем в 24 раза — с 796 тонн в 1997 году до 19,5 тыс. тонн в 2020 году.
 
Стоит отметить, что использование атомной энергии в мире — распространенная практика. Сегодня в 32 странах мира, а также на Тайване работают около 445 ядерных реакторов общей мощностью около 400 ГВт. В 2020 году они обеспечили около 10% мировой электроэнергии. Кроме того, в 19 странах в настоящее время строятся около 50 энергетических реакторов.
 
Ядерная энергия является вторым по величине источником низкоуглеродной энергии в мире. В то время как основную долю в производстве энергии в РК занимают уголь и газ, развитые страны взяли курс на сокращение этих видов топлива из-за колоссального вреда окружающей среде.
 
К примеру, в Испании к 2020 году планировалось сократить текущий объем угольных генерирующих мощностей в два раза. Франция к 2022 году планирует закрыть оставшиеся четыре угольные электростанции. В Японии ядерная энергия является национальным стратегическим приоритетом. В стране 33 работоспособных реактора мощностью 31 679 МВт. Даже после аварии на Фукусиме, возникшей из-за цунами, Япония продолжает строить новые атомные электростанции. Так, сейчас в процессе строительства находятся два реактора общей мощностью 2653 МВт.
 
Как было отмечено ранее, существует очевидная потребность в новых генерирующих мощностях по всему миру - как для замены старых установок, работающих на ископаемом топливе, особенно угольных, так и для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.
 
Ядерная энергетика играет большую роль в производстве электроэнергии многих развитых стран. В 2020 году по производству энергии в секторе лидировали США, Китай, Франция, Россия и Южная Корея. Также в ТОП-10 стран вошли Канада, Украина, Германия, Испания и Швеция. При этом во Франции на долю атомной энергетики в производстве электричества приходится более 70%, в Украине - 51,2%, в Швеции - 29,8%, в Южной Корее - 29,6%, в России - 20,6%, в США - 19,7%.
 
Использование АЭС считается экологически безопасным и способствует сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу. Благополучно ввести в эксплуатацию данный вид электростанций поможет использование мирового опыта. В настоящее время в РК изучаются следующие технологии ведущих мировых производителей реакторов:
 
- Росатом (Российская Федерация) с проектом реактора VVER-1200;
 
- Electricite de France Group / Mitsubishi Heavy Industries Ltd (Франция, Япония) с проектом реактора ATMEA1;
 
- NuScale Power (США) с проектом маломощного модульного реактора NuScale;
 
- GE Hitachi Nuclear Energy (США, Япония) с проектом модульного реактора малой мощности BWRX-300;
 
- Китайская национальная ядерная корпорация (Китай) с проектом реактора HPR-1000;
 
- Korea Hydro and Nuclear Power (Южная Корея) с проектом APR-1400.
 
По результатам проведенных в 2014 году работ Восточно-Казахстанская и Алматинская области были определены как перспективные районы для размещения АЭС с учетом природно-климатических факторов, транспортной инфраструктуры, антропогенных факторов и минимальных экологических требований.
 
 

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ТЭЦ Бишкека отдают на аутсорсинг казахстанской компании

20.10.2021, 17:39 51652
БИШКЕК. 20 ОКТЯБРЯ - Правительство Кыргызстана распорядилось передать на аутсорсинг Бишкекскую ТЭЦ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Причины передачи объяснили в аппарате президента Киргизии, сообщает kaktusmedia.
 
В сообщении говорится, что решение принято в рамках реализации поручения президента Кыргызской республики Садыра Жапарова. Меры помогут искоренить коррупционные проявления при поставках угля на ТЭЦ Бишкека, снизить объем вредных выбросов в атмосферу, решить ситуацию со смогом и улучшить экологическую ситуацию в столице, а также успешно пройти предстоящий осенне-зимний период. 
 
В материале сообщается, что Акылбек Жапаров в бытность заместителем председателя кабинета министров, совместно с главой государственного комитета по экологии и климату Динарой Кутмановой посетили с рабочей поездкой Карагандинскую область Казахстана, где ознакомились с деятельностью обогатительных комбинатов и действующих угольных шахт.
 
Впоследствии на столичной ТЭЦ провели эксперимент по сжиганию 7 тыс. тонн карагандинского угольного концентрата марки "КО", который показал хорошие результаты и положительное влияние на экологическую ситуацию.
 
Передача ТЭЦ, таким образом, позволит: 
 
- увеличить выработку электроэнергии с 1,2 млрд кВт-ч до 6,0 млрд кВт-ч в год;
 
- снизить себестоимость электроэнергии в среднем с 3,93 сома до 1,75 сома за кВт-ч и тепла до 900-945 сомов за 1 Гкал/ч тепла;
 
- устранить ежегодные убытки ТЭЦ Бишкека в размере 4,5 млрд сомов и обеспечить получение прибыли в размере не менее 1,1 млрд сомов в год. Кроме того, возможен перевод станции на самоокупаемость и самофинансирование;
 
- привлечь инвестиции в обновление агрегатов ТЭЦ Бишкека на высокоэффективное оборудование;
 
- решить проблемы со смогом, что окажет положительное влияние на экологию;

- сэкономить средства на участках подготовки топлива за счет меньшего расхода билов, мельниц, дымоходов и золошлакоудаления. 
 

Глава государства запустил новую фабрику в Карагандинской области

20.10.2021, 16:42 62155
КАРАГАНДА. 20 ОКТЯБРЯ - В режиме телемоста президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал старт работе новой полиметаллической фабрики Жайремского горно-обогатительного комбината в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В строительстве обогатительной фабрики принимали участие около 2500 человек. Для Жайрема запуск проекта означает новую жизнь, крупные перспективы развития. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, ожидается, что горно-обогатительный комплекс станет крупным производителем цинковых и свинцовых концентратов в Казахстане. На производстве будут работать 400 человек.
 

Новая фабрика расширит линейку выпускаемой продукции, объем производства увеличится в 2,5 раза до 5 миллионов тонн. Также вырастет экспорт переработанной продукции, на 1,5 миллиарда тенге увеличатся налоговые поступления. С начала этого проекта инвестору было оказано максимальное практическое содействие. Благодаря четко выстроенной работе даже в условиях коронавирусной пандемии проект удалось завершить в установленные сроки", - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

 
Президенту было доложено, что сегодня в Карагандинской области реализуется 50 крупных инвестиционных проектов на сумму более 2 триллионов тенге. В этом году запускается 14 проектов, объем инвестиций в инфраструктуру промышленных предприятий региона составит 230 миллиардов тенге.
 
 

Иргалиев представил в мажилисе прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2022-2026 годы

20.10.2021, 14:15 96877
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев представил в мажилисе парламента РК проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с документом, гарантированный трансферт из Национального фонда в республиканский бюджет предлагается определить в размере: в 2022 году - 2,4 трлн тенге, в 2023 году - 2,2 трлн тенге, в 2024 году - 2,0 трлн тенге.
 

Гарантированный трансферт предлагается направить на выплату солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат из республиканского бюджета", - сказал Иргалиев.

 
Кроме этого, предлагается привлечь целевой трансферт из Нацфонда в 2022 году в размере 550 млрд тенге, с дальнейшим его сокращением в 2023-2024 годах до 400 млрд тенге ежегодно.
 
Иргалиев также представил в мажилисе прогноз социально-экономического развития на 2022-2026 годы. По словам министра, на формирование прогноза повлияли внешние и внутренние факторы.
 

Проект Республиканского бюджета сформирован при цене на нефть $60 за баррель. Объем добычи нефти увеличится с 87,9 млн тонн в 2022 году до 107,4 млн тонн в 2026 году. Реальный рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он достигнет 5,2%. Номинальный ВВП в 2022 году составит 87,1 трлн тенге с ростом к 2026 году до 119,9 трлн тенге", - сказал глава МНЭ РК.

 
Экспорт товаров в 2022 году прогнозируется на уровне $60,1 млрд и к 2026 году увеличится до $79,8 млрд. Импорт товаров увеличится с $40,8 млрд в 2022 году до $43,4 млрд в 2026 году.
 

Национальным банком целевой коридор годовой инфляции в 2022 году сохранен в пределах 4,0-6,0%, в 2023-2024 годах - 4,0-5,0%, в 2025-2026 годах - 3-4%", - сообщил Иргалиев.

 
С учетом данных макроэкономических показателей доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2022 году, по прогнозам, составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году - 9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге.
 
Дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году. 
 
Ненефтяной дефицит в 2022 году прогнозируется на уровне 8,1% к ВВП с последующим снижением до 6,3% к ВВП в 2024 году.
 
Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году - 15,6 трлн тенге, в 2024 году - 16,0 трлн тенге.
 
Дополнено: Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили проекты законов "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" и "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы".
 

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