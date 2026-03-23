22.03.2026, 18:29 8866
Токаев и Пезешкиан обменялись поздравлениями
Токаев пожелал президенту Ирана укрепления единства братских народов и установления стабильности на Ближнем Востоке
Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан обменялись поздравительными посланиями по случаю праздников Ораза айт и Наурыз, сообщает Акорда.
В поздравлении говорится, что знаменательные дни, преисполненные милосердия и благодати, будут способствовать углублению взаимного сотрудничества и упрочению согласия между мусульманскими странами.
Токаев пожелал президенту Ирана укрепления единства братских народов и установления стабильности на Ближнем Востоке. Он выразил надежду на то, что дух обновления, присущий священным праздникам Ораза айт и Наурыз, принесет мир и процветание иранскому народу.
20.03.2026, 16:30 46006
МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч и мероприятий
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч за рубежом и приняли участие в важных мероприятиях для развития международного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
В частности, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров принял участие в заседании регионального инвестиционного штаба Акмолинской области. Замглавы МИД выступил в рамках заседания и подчеркнул наличие прочной экономической базы в области, на которую можно опираться при формировании новых инвестиционных предложений. По итогам заседания были обсуждены возможности реализации инвестиционных проектов в регионе с акцентом на проектах по переработке сельхозпродукции, развитию продовольственных производств, логистике и строительной индустрии. Особое внимание уделено развитию туристического потенциала области, что позволит создать новые точки притяжения инвестиций.
Между тем в рамках декады Наурызнама в Рабате была организована диалоговая площадка Nauryz Talks. Мероприятие было посвящено празднику Наурыз, важным политическим и социально-экономическим реформам в Казахстане, включая результаты недавнего конституционного референдума. Марокканские участники подчеркнули, что политический процесс в Казахстане свидетельствует о сознательном выборе казахстанским народом пути прогресса, открытости и обновления. По мнению марокканских экспертов, референдум - это не просто законодательный акт, а проявление воли народа к формированию собственного будущего.
Кроме того, в посольстве Казахстана в Индонезии состоялась пресс-конференция, посвященная итогам голосования на республиканском референдуме по новой Конституции Республики Казахстан 15 марта 2026 года, в которой приняли участие представители МИД, госорганов и СМИ Индонезии. В своем выступлении посол РК в Джакарте Сержан Абдыкаримов подробно рассказал гостям об истории, процессе общенационального обсуждения, положительных результатах референдума и основных новеллах принятой Конституции Казахстана.
Посол Республики Казахстан в Индии Азамат Ескараев провел встречу с министром иностранных дел республики Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и перспективы дальнейшего развития отношений между двумя странами. Было достигнуто взаимопонимание о продолжении регулярного обмена информацией по ключевым направлениям взаимодействия, включая экономику, инвестиции и новые технологические проекты.
Тем временем посол Казахстана в Кении Барлыбай Садыков встретился с кенийскими представителями, обсудив конституционные реформы после референдума 15 марта 2026 года и развитие двустороннего сотрудничества. Стороны договорились укреплять взаимодействие в политической, экономической и гуманитарной сферах, расширять партнерство в торговле, транспорте, технологиях и других направлениях, а также продолжить совместную работу в рамках экспертных групп.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов принял участие в форуме "Energy Week" в Ваасе, где обсудили развитие энергетики и инновационных технологий. Он отметил достижения Казахстана и перспективы сотрудничества, провел встречи с представителями города и бизнеса, а также посетил компанию Wärtsilä, обсудив внедрение передовых решений. Участие подтвердило стремление Казахстана к расширению международного партнерства в энергетике.
Также посол Казахстана в Эфиопии Жалгас Адилбаев встретился с руководством компании Hadid Trading, обсудив перспективы экспорта эфиопского кофе в Казахстан. Он отметил рост кофейного рынка в стране и возможность превращения Казахстана в региональный хаб для поставок в Центральную Азию, Россию и Западный Китай. Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве, а представители компании презентовали свою продукцию и экспортные возможности.
Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов встретился с замминистра иностранных дел Узбекистана Бобуром Усмановым, обсудив подготовку визита главы МИД Казахстана, региональный экологический саммит в Астане и вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули значимость экологической повестки и инициативы по созданию Международной водной организации под эгидой ООН, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению партнерства.
19.03.2026, 21:07 68751
МИД: Казахстан расширяет международное сотрудничество - от инвестиций и агросектора до культурной дипломатии
Фото: МИД РК
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан активизирует сотрудничество с зарубежными партнерами и укрепляет свои позиции на международной арене, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.
Председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов провел встречу с послом Грузии Леваном Диасамидзе, в ходе которой обсуждены перспективы сотрудничества в агропромышленном комплексе, логистике и туризме, включая развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и совместные инвестиционные проекты.
Тем временем посол Казахстана в Португалии Жан Галиев обсудил с руководством бизнес-ассоциации AEMinho расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, представив реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата, и обозначив перспективные отрасли - от ИТ и сельского хозяйства до логистики и туризма; стороны договорились о развитии партнерства и проведении совместных мероприятий.
Кроме того, посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин принял участие в международном агрофоруме в Афинах, где подчеркнул приоритет продовольственной безопасности, роль Казахстана как крупного экспортера зерна и продвигал инициативы по водной безопасности, включая создание международной водной организации под эгидой ООН, а также подготовку экологического саммита в Астане.
Наряду с этим в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась презентация нематериального культурного наследия Казахстана в рамках декады Наурызнама: дипломатами и деятелями культуры были представлены традиции, музыка, ремесла и национальная кухня, что подчеркнуло вклад страны в глобальный культурный диалог и приверженность сохранению наследия.
19.03.2026, 11:51 76421
Токаев получил письмо от Трампа
Фото: Акорда
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило письмо президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.
Американский лидер с признательностью отозвался о встрече с президентом Казахстана в рамках инаугурационного заседания Совета мира, состоявшегося в феврале в Вашингтоне. Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь приветствовать главу нашего государства на следующем заседании Совета мира и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами", - проинформировал Айбек Смадияров.
Как сообщалось ранее, в конце января Касым-Жомарт Токаев по приглашению Дональда Трампа принял участие в церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе. Наряду с президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.
18.03.2026, 14:11 89466
Президент Израиля поздравил Токаева с принятием новой Конституции
Фото: Акорда
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе телефонного разговора поздравил президента Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Республики Казахстан, сообщает Акорда.
В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы углубления сотрудничества между странами с акцентом на дальнейшее расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Ицхак Герцог согласился с мнением Касым-Жомарта Токаева, что все государства нуждаются в мире для реализации долгосрочных планов экономического развития", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул президент Казахстана, нужно постоянно вести поиск политических решений спорных международных проблем.
Президент Израиля дал высокую оценку решению Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям. По его словам, это решение служит примером стратегического подхода к вопросу достижения прочного мира на Ближнем Востоке.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по реализации Конституции Республики Казахстан.
Напомним, 15 марта в Казахстане состоялся республиканский референдум по новой Конституции.
В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Варианты ответа: "да, принимаю" и "нет, не принимаю".
Поправки затронули более 80% текста Основного закона. Новая Конституция меняет структуру власти и обновляет политическую систему Казахстана. Среди ключевых изменений - введение поста вице-президента, переход к однопалатному парламенту - Курултаю и создание нового консультативного органа Народного совета Казахстана. С текстом новой Конституции можно ознакомиться здесь.
Центральная комиссия референдума РК озвучила окончательные итоги голосования на республиканском референдуме по новой Конституции.
Из 12 482 613 граждан, имеющих право участвовать в референдуме, в голосовании приняли участие 9 127 192 человека, или 73,12%.
17.03.2026, 11:50 139226
МИД: Казахстан продвигает международное сотрудничество и культурно-образовательные инициативы за рубежом
Фото: МИД РК
Женева. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан активно развивает цифровую экосистему. За последние три года в развитие телекоммуникационной отрасли вложено более $2,5 млрд. Об этом рассказали участники брифинга в постоянном представительстве Казахстана при Всемирной торговой организации в Женеве, сообщили в МИД РК.
Как отметил председатель Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дамир Сейсембеков, развитие телекоммуникационного сектора является ключевым драйвером цифровой трансформации страны: за три года в отрасль вложено более 2,5 млрд долларов США, проект "Доступный интернет" предусматривает 100%-ное покрытие к 2027 году, более 1300 госуслуг доступны онлайн, а система электронного правительства занимает 24-е место в Индексе ООН; постоянный представитель РК Кайрат Торебаев подчеркнул важность надежной инфраструктуры и международного сотрудничества для цифровой экономики и кибербезопасности.
Между тем в Варшавском политехническом университете в честь Наурыза прошел День Казахстана с участием студентов и представителей академических кругов, где обсудили развитие культурного и образовательного сотрудничества с Польшей, историю и достижения Казахстана, а также провели дегустацию традиционных казахских блюд, укрепляя международные связи и академический обмен.
Тем временем посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев обсудил с министром Хиротака Ишихара итоги референдума, двустороннее сотрудничество в области устойчивого развития, водной безопасности и "зеленых" технологий, а также представил программу Регионального экологического саммита в Астане, при этом японская сторона подтвердила участие в мероприятии и заинтересованность в совместных экологических проектах.
16.03.2026, 13:05 130736
МИД: Казахстанские послы провели серию встреч с представителями власти и деловых кругов
Фото: МИД РК
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Послы Казахстана провели ряд рабочих встреч с представителями власти и деловых кругов в Люксембурге и Таджикистане. В ходе переговоров стороны обсудили развитие политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в международных организациях и укрепление связей между бизнес-сообществами.
В рамках рабочего визита в Люксембург посол Роман Василенко провел ряд встреч с представителями законодательной и исполнительной власти, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и деловых кругов страны. В ходе встречи с политическим директором Министерства иностранных и европейских дел Люксембурга Вероникой Докендорф обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки и взаимодействия Казахстана и Европейского союза. Стороны обсудили активизацию политического и торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие и обмен взаимными поддержками в рамках международных организаций и институтов, а также обсудили проведение очередных межмидовских консультаций в текущем году, рассмотрели возможность создания делового совета "Казахстан - Люксембург" и организацию дней культуры Казахстана в Люксембурге.
В ходе рабочей программы посол также провел встречу с дипломатическим советником премьер‑министра Люксембурга Ясуко Мюллер. Стороны обменялись мнениями о текущей международной обстановке, обсудили вопросы энергетики и пути взаимодействия между странами в двустороннем и многостороннем форматах.
Перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества обсуждены на встрече с директором департамента международного сотрудничества торгово‑промышленной палаты Люксембурга Синди Теребой. Особое внимание уделено развитию партнерства в сферах финансов, логистики, инноваций и цифровой экономики. Также обсуждены планы по организации торговой миссии люксембургских компаний в Казахстан в октябре 2026 года.
Также Василенко провел встречу с председателем палаты депутатов Люксембурга Клодом Визелером. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-люксембургского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки. Была отмечена заинтересованность в дальнейшем развитии политического и межпарламентского диалога. Собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии межпарламентского взаимодействия и укреплении политического диалога между Казахстаном и Люксембургом.
В Душанбе посол РК в Таджикистане Валихан Туреханов встретился с председателем торгово-промышленной палаты Таджикистана Фарходшохом Рахмонализода. Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, а также обменялись мнениями по вопросам организации деловых миссий из обеих стран, активного участия в международных выставках и укрепления прямых связей между деловыми кругами.
Также состоялась встреча посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан Бейбута Атамкулова с министром дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан Эъзозхон Каримовой. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере образования. Был отмечен устойчивый положительный характер взаимодействия, а также важность дальнейшего обмена опытом в реализации реформ в системе дошкольного и школьного образования, внедрении современных образовательных стандартов и повышении качества подготовки учащихся и педагогических кадров.
Между тем посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев провел встречу с заместителем министра коммерции КНР Лин Цзи. Стороны подтвердили высокий уровень стратегического партнерства и отметили устойчивую положительную динамику взаимной торговли: по итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордных 48,7 млрд долларов.
Кроме того, опыт Казахстана по укреплению межэтнического и межрелигиозного согласия, поддержке развития культуры и образования был освещен на круглом столе в ЮНЕСКО на тему "Борьба с исламофобией: продвижение прав человека посредством образования, культуры и диалога". В приуроченном к Международному дню борьбы с исламофобией мероприятии приняли участие государства - члены и представители ЮНЕСКО, Организации исламского сотрудничества, эксперты и общественные деятели.
Также посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Индии Сиби Джорджем, в ходе которой рассказал о проводимых в стране политических и институциональных реформах, включая конституционные изменения после референдума 15 марта 2026 года. Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-индийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-образовательной сферах и договорились поддерживать регулярные контакты.
16.03.2026, 11:29 135621
Лидеры и дипломаты иностранных государств поздравили Казахстан с успешным проведением референдума Дополнено
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор. В ходе беседы Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Как подчеркнул президент Узбекистана, результаты референдума наглядно демонстрируют, что проводимые под руководством президента Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы пользуются доверием народа.
Глава нашего государства поблагодарил Шавката Мирзиёева за поддержку и направление миссии наблюдателей из Узбекистана, в том числе в составе международных организаций.
Как сказал Касым-Жомарт Токаев, новая Конституция является прогрессивной, отвечает веяниям времени и нацелена на обеспечение устойчивого и всестороннего развития государства. По его словам, в процессе преобразований особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества с международными партнерами, особенно с ближайшими соседями и союзниками Казахстана.
Собеседники также отметили позитивную динамику казахско-узбекских отношений, неизменно укрепляющихся в духе стратегического партнерства и союзничества.
Стороны выразили удовлетворение ходом реализации ранее достигнутых договоренностей и решений Высшего межгосударственного совета. Достигнута договоренность продолжить взаимодействие на всех уровнях.
Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих контактов.
Дополнено 16.03.2026, 15.25
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь поздравил Казахстан с успешным проведением референдума, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Как отметил дипломат, Китай, как дружественный сосед и вечный всесторонний стратегический партнер, высоко оценивает усилия Казахстана по обеспечению долгосрочного мира, стабильности и процветания общества. По его словам, китайская сторона неизменно придает большое значение развитию двусторонних отношений и готова прилагать совместные усилия с казахстанской стороной для последовательной реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств.
Посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин поздравил с успешным проведением референдума министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева, сообщает пресс-служба посольства РФ и РК.
Примите мои искренние поздравления по случаю успешного проведения референдума по новой Конституции Республики Казахстан. Состоявшееся всенародное волеизъявление стало важным этапом в дальнейшем развитии казахстанской государственности и совершенствовании политико-правовой системы страны", - говорится в поздравлении.
Дополнено 16.03.2026, 18.19
Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, сообщили в пресс-службе Акорды.
Садыр Жапаров тепло поздравил главу государства с успешным проведением общенародного референдума в Казахстане. Президент Кыргызстана отметил, что итоги голосования по новой Конституции в полной мере отражают широкую поддержку казахстанцами проводимого Касым-Жомартом Токаевым курса на политическую и социально-экономическую модернизацию страны", - говорится в сообщении.
Глава государства выразил признательность Садыру Жапарову за поддержку и активное участие наблюдателей из Кыргызстана, подчеркнув, что конституционные реформы призваны повысить эффективность госуправления и обеспечить повышение благосостояния граждан.
Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-кыргызских многогранных отношений, подтвердив приверженность всестороннему углублению стратегического партнерства и союзничества двух стран.
Лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили график предстоящих встреч.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко тоже поздравил Токаева с успешным проведением референдума по Конституции, сообщает пресс-служба президента РБ.
Результаты плебисцита стали очередным подтверждением высокого доверия граждан к проводимому Вами курсу на модернизацию страны и упрочение государственности, наглядно продемонстрировали сплоченность казахстанского общества в стремлении создавать "Справедливый Казахстан", обеспечивать его стабильное развитие", - говорится в поздравлении.
Дополнено 16.03.2026, 20.42
В Акорде проинформировали, что президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отметил, что конституционные преобразования в Казахстане будут способствовать дальнейшему наращиванию отношений союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами.
Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого Вами курса на упрочение государственных институтов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны", - говорится в телеграмме.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем поздравлении отметил, что принятие новой Конституции, предусматривающей модернизацию политической системы и совершенствование управленческой модели, ознаменует начало нового этапа в истории Казахстана, будет способствовать всестороннему развитию страны и дальнейшему укреплению ее роли на международной арене.
Президент Сербии Александр Вучич также направил теплые слова поздравления.
Как искренний и преданный друг Вашей страны я с удовлетворением отмечаю каждый шаг, который Вы предпринимаете на пути развития и достижения амбициозных целей, приносящих ощутимые результаты. Это требует большой работы, принятия непростых решений и преданности как повседневным, так и долгосрочным задачам. Вместе с тем это наглядно показывает, как опытные и мудрые лидеры принимают твердые решения", - написал сербский лидер.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своей телеграмме написал, что результаты всенародного голосования вновь продемонстрировали ответственное отношение граждан Республики Казахстан к обеспечению независимости и суверенитета страны, а также к построению благополучного и современного общества в условиях верховенства закона.
Свои поздравления также направили генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и другие.
Поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана продолжают поступать.
Напомним, 15 марта в Казахстане состоялся республиканский референдум по новой Конституции. Большинство граждан поддержали принятие новой Конституции.
13.03.2026, 19:42 202051
Kazakhstan's Experience in Nuclear Disarmament Discussed at Tallinn University
Фото: gov.kz
Ambassador of Kazakhstan to Estonia Altay Kulginov, participated in a round table titled "The Dilemma of Nuclear Deterrence" organized in cooperation with Tallinn University, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan reports.
The event was attended by representatives of the Estonian diplomatic corps, prominent political scientists, faculty members, and students.
In his speech, Ambassador Kulginov presented Kazakhstan's unique experience, emphasizing that the renunciation of the world's fourth-largest nuclear arsenal served as the starting point for a new global security architecture.
Ambassador highlighted the position of the President of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, who consistently promotes the vision of a world free from nuclear threats at the highest international levels.
During the discussion, President Tokayev’s words were quoted: "Kazakhstan has learned from its own experience the terrible consequences of nuclear testing. Therefore, our country is firmly committed to achieving a world free of nuclear weapons. Attaining this status is not just a political choice, but a moral duty to future generations".
A significant part of the event was devoted to analyzing Kazakhstan's historical initiatives, specifically the closure of the Semipalatinsk test site and its policy of denuclearization. Estonian experts and diplomats agreed that Kazakhstan's model of nuclear disarmament remains a premier example of responsible leadership in global politics.
At the conclusion of the meeting, the parties discussed the role of the academic community in promoting peace. The event reaffirmed the strong interest of Estonian scientific and political circles in Kazakhstan's experience, resulting in an agreement to continue the dialogue on international security and strengthen humanitarian ties at Tallinn University.
