Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Рост экономики Казахстана в 2020 году планируется на уровне 4,7-5%. Об этом сегодня на расширенном заседании правительства под председательством главы государства сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин, передает Kazakhstan Today.

Во исполнение Ваших поручений ключевой целью работы правительства на 2020 год является обеспечение роста экономики на уровне 4,7-5%", - сказал Мамин.

В 2020 году перед правительством поставлены задачи по созданию 430 тыс. новых рабочих мест, доведению инвестиций в основной капитал до 20% к ВВП, увеличению несырьевого экспорта до $18,6 млрд. (+$3 млрд), росту реальных доходов населения на 6% (+0,5 п.п.), увеличению доли МСБ в экономике до 30%, сообщает primeminister.kz

Главным приоритетом работы правительства является преобразование экономического роста в реальное повышение уровня жизни наших граждан", - подчеркнул. Мамин.

Он отметил, что в условиях усиления глобальной конкуренции за инвестиции, правительство делает акцент на привлечение новой волны инвестиций в экономику. Стратегическая задача - повышать объем инвестиций в основной капитал ежегодно в среднем на 15% и довести его уровень до 30% к ВВП к 2025 году (18,2% в 2019 году).

Также было отмечено, что в 2020 году правительство продолжит работу по семи стратегическим направлениям: привлечение инвестиций, создание рабочих мест с высокой производительностью, развитие инфраструктуры, экспортоориентированной индустриализации, топливно-энергетического и агропромышленного комплексов, цифровизации экономики.

Для активизации инвестиционной деятельности правительством сформирован пул из более 2 тыс. проектов на сумму 44 трлн тенге. Производительность труда планируется повысить до 8,2 млн тенге на человека (в 2019 году - 7,4 млн тенге на человека).

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