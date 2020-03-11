Рост ВВП в Казахстане в январе - феврале составил 3,3%

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - В январе - феврале 2020 года рост валового внутреннего продукта составил 3,3% к соответствующему периоду 2019 года. Об этом сообщили в ходе заседания правительства по рассмотрению итогов социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь - февраль 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В январе - феврале текущего года рост ВВП составил 3,3% к соответствующему периоду 2019 года. Инвестиции в основной капитал возросли на 11,6%, в том числе частные - на 12,1%. Инфляция сохраняется в целевом коридоре - 6%", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Отмечается, что рост показали несырьевые отрасли экономики, в том числе обрабатывающая промышленность - на 9,4%, включая автомобилестроение (72,2%) и легкую промышленность (12,4%), строительство - на 11,9%. Активы Нацфонда составили $61,1 млрд, золотовалютные резервы - $29,3 млрд.









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