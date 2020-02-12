Рост ВВП Казахстана в январе составил 3,6%

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Рост валового внутреннего продукта Казахстана в январе составил 3,6%, об этом сообщили в ходе заседания правительства по рассмотрению итогов социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Итоги первого месяца 2020 года показали позитивную динамику макроэкономических показателей. В январе текущего года рост ВВП ускорился до 3,6% против 2,9% в январе 2019 года. Инвестиции в основной капитал возросли на 3,1%.

Положительная динамика наблюдается во всех базовых отраслях экономики: в строительстве рост составил 12,5%, торговле - 5,2%, транспортной сфере - 3,6%, в горнодобывающей промышленности, обрабатывающем секторе, в том числе машиностроении - 21%, черной металлургии - 17,5%.

Активы Национального фонда увеличились на 6,8% до $61,9 млрд, доходы в республиканский бюджет достигли 929,7 млрд тенге (95% к плану), темп роста составил 131%.

В январе 2020 году введено в эксплуатацию 732 тыс. квадратных метров жилья. Наибольший ввод жилья отмечается в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Мангистауской области.

В целях исполнения поручений Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева необходимо сохранить заданный темп роста экономики в текущем году, начиная с первого месяца", - сказал Мамин.





Премьер-министр отметил положительную динамику по основным показателям в январе текущего года в Атырауской, Туркестанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

Глава правительства указал на необходимость усиления руководителями государственных органов и регионов работы по привлечению инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса, повышению производительности труда и реальных доходов населения", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

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