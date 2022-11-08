Розничная стоимость муки в Казахстане взлетела почти на 45% за год

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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На внутреннем рынке цены на муку для потребителей по итогам октября 2022 года выросли на рекордные 41,3% с начала года и на 44,3% по сравнению с октябрем 2021 года.

За месяц, то есть непосредственно за октябрь текущего года, цены на муку увеличились на 1,2%. В целом за январь-октябрь 2022 года среднемесячный рост цен на муку составил 3,5%. Для сравнения: за период с 2011-го по 2021 год среднемесячное удорожание в секторе составляло лишь 0,8%, сообщает energyprom.kz

В текущем году был отмечен рекордный месячный рост цен на муку: в апреле - на 7,5%, в мае - на 6,8%. Стоит отметить, что предыдущее рекордное удорожание отмечалось более 10 лет назад, в августе 2012 года - на 5,6%.

Розничные цены на пшеничную муку высшего сорта в октябре 2022 года составили 369 тенге за килограмм, первого сорта - 245 тенге за килограмм.

Дороже всего килограмм пшеничной муки высшего сорта среди городов РК стоил в Астане (447 тенге), Актау (411 тенге) и Шымкенте (406 тенге), дешевле всего - в Актобе (279 тенге), Павлодаре (292 тенге), Жезказгане (296 тенге) и Семее (296 тенге). Самые высокие цены на килограмм пшеничной муки первого сорта были отмечены в Актау (335 тенге), Алматы (306 тенге) и Астане (298 тенге), самые низкие - в Петропавловске (145 тенге), Караганде (184 тенге) и Павлодаре (186 тенге)", - говорится в обзоре.

Производство муки из зерновых культур и растительной муки, а также смесей из них тонкого помола за январь-сентябрь 2022 года составило 2,3 млн тонн - на 1,5% больше по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Ранее в аналогичном периоде три года подряд наблюдался спад выпуска.

По данным аналитиков, более половины объема производства пришлось лишь на три региона: Костанайскую (784,1 тысячи тонн) и Северо-Казахстанскую (243,7 тысячи тонн) области, а также Шымкент (197,6 тысячи тонн).

Из общего объема производства выпуск пшеничной или суржиковой муки мелкого помола составил 2,2 млн тонн, муки мелкого помола из зерновых культур помимо пшеничной - 5,8 тысячи тонн, растительной муки мелкого и грубого помола - 8,3 тысячи тонн. Еще 157,2 тысячи тонн пришлось на смеси для приготовления хлебобулочных изделий.

Мукомолы РК стабильно обеспечивают спрос на муку (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) почти полностью: за январь-август текущего года - на 99%, практически как и годом ранее (99,5%).

Экспорт муки увеличился на 28,3%, составив за январь-август 2022 года 1,1 млн тонн. Для справки: годом ранее наблюдался спад на 11,1%.

В то же время реализация на внутреннем рынке сократилась сразу на 22,2%, до 838,8 тысячи тонн, в то время как годом ранее был отмечен рост на 3,6%.

Экспортные цены на пшеничную или пшенично-ржаную муку за январь-август текущего года выросли сразу на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для сравнения: годом ранее рост цен экспортных поставок на муку составлял лишь 11,9%, а в 2018-м цены в соответствующем периоде и вовсе упали на 3,7%.



