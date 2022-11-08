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Розничная стоимость муки в Казахстане взлетела почти на 45% за год

07.11.2022, 10:25 19266
Розничная стоимость муки в Казахстане взлетела почти на 45% за год
Фото: Depositphotos
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На внутреннем рынке цены на муку для потребителей по итогам октября 2022 года выросли на рекордные 41,3% с начала года и на 44,3% по сравнению с октябрем 2021 года.
 
За месяц, то есть непосредственно за октябрь текущего года, цены на муку увеличились на 1,2%. В целом за январь-октябрь 2022 года среднемесячный рост цен на муку составил 3,5%. Для сравнения: за период с 2011-го по 2021 год среднемесячное удорожание в секторе составляло лишь 0,8%, сообщает energyprom.kz.
 
В текущем году был отмечен рекордный месячный рост цен на муку: в апреле - на 7,5%, в мае - на 6,8%. Стоит отметить, что предыдущее рекордное удорожание отмечалось более 10 лет назад, в августе 2012 года - на 5,6%.
 
Розничные цены на пшеничную муку высшего сорта в октябре 2022 года составили 369 тенге за килограмм, первого сорта - 245 тенге за килограмм.
 

Дороже всего килограмм пшеничной муки высшего сорта среди городов РК стоил в Астане (447 тенге), Актау (411 тенге) и Шымкенте (406 тенге), дешевле всего - в Актобе (279 тенге), Павлодаре (292 тенге), Жезказгане (296 тенге) и Семее (296 тенге). Самые высокие цены на килограмм пшеничной муки первого сорта были отмечены в Актау (335 тенге), Алматы (306 тенге) и Астане (298 тенге), самые низкие - в Петропавловске (145 тенге), Караганде (184 тенге) и Павлодаре (186 тенге)", - говорится в обзоре.

 
Производство муки из зерновых культур и растительной муки, а также смесей из них тонкого помола за январь-сентябрь 2022 года составило 2,3 млн тонн - на 1,5% больше по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Ранее в аналогичном периоде три года подряд наблюдался спад выпуска.
 
По данным аналитиков, более половины объема производства пришлось лишь на три региона: Костанайскую (784,1 тысячи тонн) и Северо-Казахстанскую (243,7 тысячи тонн) области, а также Шымкент (197,6 тысячи тонн).
 
Из общего объема производства выпуск пшеничной или суржиковой муки мелкого помола составил 2,2 млн тонн, муки мелкого помола из зерновых культур помимо пшеничной - 5,8 тысячи тонн, растительной муки мелкого и грубого помола - 8,3 тысячи тонн. Еще 157,2 тысячи тонн пришлось на смеси для приготовления хлебобулочных изделий.
 
Мукомолы РК стабильно обеспечивают спрос на муку (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) почти полностью: за январь-август текущего года - на 99%, практически как и годом ранее (99,5%).
 
Экспорт муки увеличился на 28,3%, составив за январь-август 2022 года 1,1 млн тонн. Для справки: годом ранее наблюдался спад на 11,1%.
 
В то же время реализация на внутреннем рынке сократилась сразу на 22,2%, до 838,8 тысячи тонн, в то время как годом ранее был отмечен рост на 3,6%.
 
Экспортные цены на пшеничную или пшенично-ржаную муку за январь-август текущего года выросли сразу на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Для сравнения: годом ранее рост цен экспортных поставок на муку составлял лишь 11,9%, а в 2018-м цены в соответствующем периоде и вовсе упали на 3,7%.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выразил недовольство ростом цен на продукты госсубсидий.
 

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Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области

08.11.2022, 17:29 356
Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области
Фото: Telegram/БОРТ№1
Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент дал старт работе интегрированного газохимического комплекса ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. в Атаруской области, сообщает БОРТ№1.
 
Председатель правления НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев рассказал главе государства о перспективах развития газохимического комплекса. На строительстве комплекса было задействовано 4300 человек. После запуска предприятия постоянными рабочими местами будет обеспечен 631 человек.
 
Предприятие, специализирующееся на переработке сырья с Тенгизского месторождения, рассчитано на производство 500 тысяч тонн полипропилена в год, что составит 1% от его мирового производства.
 
Производственный комплекс не только обеспечит потребность в полипропилене на внутреннем рынке, но и будет способствовать деятельности малых и средних предприятий, производящих изделия из полипропилена для строительной и медицинской отраслей, автомобилестроения, пищевой промышленности, подчеркнул глава предприятия.
 
На предприятии используются технологии Catofin и Novolen американской компании Lummus Technology Inc. Аналогичные комплексы функционируют только в пяти странах мира - Саудовской Аравии, США, Бельгии, Южной Корее и Китае.
 

В Карагандинской области открылся завод по производству катодной меди

08.11.2022, 13:04 4476
В Карагандинской области открылся завод по производству катодной меди
Фото: МИИР РК
Караганда. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области состоялось официальное открытие гидрометаллургического завода по производству катодной меди на месторождении Борлы. Проект реализован в рамках сотрудничества между Казахстаном и Ираном в области горной промышленности, сообщили в пресс-службе МИИР РК.
 

Проектная мощность нового завода составляет 5 тысяч тонн катодной меди в год. А также на предприятии планируется создание 140 рабочих мест. Катодная медь производится по технологии SX-EW путем осаждения меди на металлические матрицы. Медные катоды имеют высокую чистоту и качество, соответствующее марке M00k", - проинформировали в ведомстве.

 
Отмечается, что технология производства катодной меди SX-EW является инновационной, основана на гидрометаллургическом процессе. Данная технология начала применяться в Казахстане в последнее десятилетие, поскольку не требует больших капитальных затрат на строительство заводов. Отличается низкой себестоимостью при производстве катодной меди, позволяет использовать запасы бедных руд. Также является одной из самых экологичных в металлургии.
 
Ежегодно из-за недостаточного объема производственных мощностей Казахстан экспортирует порядка 30% (966 тысяч тонн) медного концентрата в другие страны. Появление такого рода предприятий позволит максимально переработать медный концентрат внутри страны и поспособствует выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.
 

КМГ изучит вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области

08.11.2022, 10:53 6691
КМГ изучит вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области
Фото: Depositphotos
Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во время встречи с общественностью Атырауской области президент Казахстана поднял вопрос наращивания мощностей нефтехранилищ в регионе и привел в пример опыт Китая.
 

На сегодняшний день мы вынуждены сразу отправлять нефть на экспорт, потому что этого требует технология. Останавливать производство недопустимо. Очень хороший в этом плане опыт имеет Китай. Там построены очень большие нефтехранилища, которые позволяют без дополнительных поставок удовлетворять внутренние потребности на протяжении 3-4 месяцев", - сказал президент.


Глава государства поручил компании «КазМунайГаз» с учетом экологических требований рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области. Министерству энергетики провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ.

На рынке труда в нефтяном секторе есть ряд проблем, требующих своего срочного решения. Мы не должны допустить появления безработицы в будущем. Правительству необходимо держать этот важный вопрос на контроле, активно взаимодействуя с основными иностранными компаниями. Поручаю правительству безотлагательно приступить к реализации указанных задач", - высказался президент.


По его мнению, иностранные компании, осуществляющие деятельность в области, должны принимать участие в решении региональных вопросов в сферах образования, здравоохранения и экологии.

Правительству совместно с акиматом нужно привлечь инвесторов к этой работе. Особое внимание следует уделить реализации социальных проектов. Данный вопрос надо вынести на рассмотрение совета иностранных инвесторов при президенте. Исходя из интересов государства поручаю проработать вопрос подготовки общих соглашений с инвесторами», - сказал Токаев.

 
По словам главы государства, для привлечения инвестиций в регион государством предусмотрены различные инструменты поддержки. Планируются и другие крупные инвестиционные проекты, реализация которых будет способствовать развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и внедрению новейших технологий, а также созданию нескольких тысяч новых рабочих мест.
 

Эти проекты очень важны для диверсификации региональной экономики. Правительству и акимату совместно с инвесторами нужно обеспечить их скорейшую реализацию", - поручил он.


Президент рассказал, что перед государством стоит цель - сделать Атыраускую область ведущим центром страны по глубокой переработке нефти и газа. Особую роль в этом сыграет запуск комплекса по производству полипропилена, который является первым этапом создания в области нефтехимического кластера.

Нефтехимический сектор весьма привлекательный для инвестиций. Спрос на его продукцию в мире очень большой и будет только расти. Поэтому в регионе создана специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». Для компаний, работающих в рамках СЭЗ, действуют налоговые и таможенные преференции», - рассказал Токаев.

 

В Казахстане введут новую методику определения МЗП

08.11.2022, 09:51 8416
В Казахстане введут новую методику определения МЗП
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК создана специальная рабочая группа, которая ведет разработку новой методики определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличить ее размер.
 

В 2022 году МЗП составляет 60 тысяч тенге, а с 1 января 2023 года будет увеличена до 70 тысяч тенге. Таким образом, за два года размер МЗП поднимется на 65% (41% в 2022 году и 17% в 2023 году). Данная мера приведет к росту денежных доходов 1,6 млн наемных работников с зарплатой на уровне минимальной", - разъяснили в пресс-службе Минтруда.

 
Разработка методики определения МЗП позволит поэтапно увеличивать ее размер.
 
При разработке методики специалисты опираются на социально-экономические показатели и подходы определения размера МЗП, применяемые в мировой практике.
 
Учитывая международный опыт, можно рассмотреть несколько вариантов, которые будут эффективны для Казахстана.
 
Первый из них - комплексный подход, использующий множество факторов, таких как анализ стоимости жизни, стоимость потребительской корзины, уровень прожиточного минимума, уровень инфляции, уровень роста экономики, уровень средней и медианной заработной платы. Такой подход применяется в большинстве стран Евросоюза.
 
Второй - определение МЗП исходя из медианного дохода. Международная организация труда считает, что МЗП должен составлять как минимум 50% от медианной заработной платы. Подобный подход используется в таких странах, как Франция, Бразилия, Коста-Рика, Нидерланды и Малайзия.
 

При применении такого подхода традиционно уровень МЗП устанавливается ежегодно, не может быть снижен и не может быть ниже прожиточного минимума", - пояснили эксперты.

 
В настоящее время члены рабочей группы изучают и прорабатывают все возможные варианты. Разработку методики определения МЗП планируется завершить в 2023 году.

С 2025 года будет внедрен механизм увеличения минимальной заработной платы в зависимости от уровня инфляции, сообщил ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
 

Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнерстве

08.11.2022, 08:43 9141
Фото: primeminister.kz
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Саммита мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости "зеленого" водорода.
 

Подписание документа создаст условия для установления финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС. В целом наша страна обладает всеми необходимыми факторами привлекательности для европейского бизнеса, среди которых диверсифицированные источники энергии и высокий транзитно-транспортный потенциал", - сказал Алихан Смаилов.

 
Он также добавил, что Европейский союз остается одним из наиболее крупных и значимых торговых партнеров Казахстана, на долю которого приходится порядка 30% внешней торговли страны. Также наблюдается существенный потенциал по наращиванию инвестсотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли.
 
Со своей стороны Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, а подписанный сегодня меморандум еще больше расширит эти отношения.
 

По сути, мы открываем новую главу в наших и без того глубоких отношениях. Европейский союз и Казахстан на протяжении многих лет развивали прочные экономические связи. Вместе мы будем работать над укреплением интеграции наших стратегических производственных цепочек. Это касается добычи редкоземельных элементов, производства аккумуляторов и "зеленого" водорода", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

 
По ее словам, данные производственные цепочки являются двигателями "зеленого" и цифрового преобразования во всем мире.
 

Мы знаем, например, насколько важны аккумуляторы для электромобилей или хранения возобновляемой энергии. Поэтому сейчас самое подходящее время для укрепления нашего сотрудничества", - подчеркнула президент Европейской комиссии, добавив, что меморандум о взаимопонимании нацелен на развитие долгосрочных партнерских отношений.

 

Службы технадзора оштрафованы на 100 млн тенге за ненадлежащий контроль за строительством и ремонтом дорог

07.11.2022, 11:57 17841
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января по 1 ноября текущего года Национальным центром качества дорожных активов выявлено порядка 5 тысяч дефектов на республиканской сети автодорог, сообщает АО "НК "КазАвтоЖол".

По данным нацоператора, общая сумма штрафов, наложенных на службы технического надзора за 11 месяцев текущего года, составила более 100 млн тенге.

На сегодняшний день "КазАвтоЖол" устранен 81% (более 4 тысяч) всех выявленных дефектов, рассказали в пресс-службе ведомства.
 

Так, к примеру, работы по устранению дефектов проведены на автодорогах Р-4 Астана - Ерейментау - Шидерты, Щучинск - Зеренда, Кызылорда - Павлодар - Успенка - граница РФ, Семей - Кайнар, Усть-Каменогорск - Семей" и др. Оставшиеся дефекты планируется ликвидировать до конца текущего года", - проинформировали в пресс-службе.


Напомним, президент РК поручил принять меры для искоренения коррупции при строительстве дорог.
 

Китай будет делиться со всеми странами и партнерами возможностями своего огромного рынка - Си Цзиньпин

05.11.2022, 12:22 40706
Китай будет делиться со всеми странами и партнерами возможностями своего огромного рынка - Си Цзиньпин
Фото: russian.news.cn
Пекин. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай будет сотрудничать со всеми странами и партнерами, чтобы разделить возможности, которыми обладает огромный китайский рынок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на церемонии открытия 5-го Китайского международного импортного ЭКСПО.
 

Мы будем ускорять формирование мощного внутреннего рынка, продвигать оптимизацию и модернизацию торговли товарами, обновлять механизм развития торговли услугами, расширять импорт высококачественной продукции", - цитирует китайского лидера агентство Синьхуа.

 
Китай также будет создавать пилотную зону "электронной коммерции Шелкового пути" и государственные образцово-показательные зоны инновационного развития торговли услугами, содействовать креативному развитию торговли в целях высококачественного сотрудничества в рамках "Пояса и пути", добавил он.
 

Китайский порт Циндао готов связать Казахстан со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

05.11.2022, 09:06 42116
Китайский порт Циндао готов связать Казахстан со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
Фото: invest.gov.kz
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась встреча между АО "НК "KAZAKH INVEST" и делегацией из города Циндао (КНР), на которой стороны обсудили возможность инвестиционного сотрудничества и реализации проектов в агропромышленном комплексе, машиностроении, транспортно-логистической, в сфере возобновляемой энергетики и в строительстве инфраструктурных объектов, сообщает пресс-служба компании.
 
Китайская сторона выразила заинтересованность в активном налаживании взаимовыгодного инвестиционного и экономического сотрудничества между предприятиями Циндао и казахстанским бизнесом.
 
По словам директора административного департамента Qingdao Port International Container Development Сюй Сяна, мультимодальный международный порт находится на берегу Желтого моря с выходом на крупнейшие мировые рынки. По объему грузоперевозок занимает 4-е место в мире. В своей речи Сюй Сян предложил возможность экспорта казахстанской продукции через порт Циндао в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Также Qingdao Port International Container Development проявила интерес к строительству транспортно-логистического центра на границе РК - КНР для наращивания объема взаимных грузоперевозок.
 
Крупнейшая финансово-промышленная группа Qingdao Conson Development также заинтересована в реализации проектов в сфере строительства инфраструктурных объектов, агропромышленного комплекса, финансов и др.
 
Qingdao Huatong Holdings рассматривает возможность международного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь" по таким направлениям, как международная логистика, торговля, двусторонние инвестиции и туризм.
 
Qingdao Hanhe Cable рассматривает возможность реализации проекта по производству кабельной продукции в Казахстане.
 
Заместитель председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Жандос Темиргали подчеркнул, что Казахстан и Китай активно развивают всестороннее стратегическое партнерство, укрепляя добрососедские отношения. По его словам, реализация проектов в агропромышленной сфере, возобновляемых источников энергии и металлургии является одним из приоритетных направлений казахстанской экономики.
 

В нынешних реалиях диверсификация торговых путей является для нас приоритетной задачей, в том числе развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, связывающего крупнейшие рынки Евразии - КНР и Евросоюза. Кроме этого, укрепление отношений с таким крупным портом создает возможность для расширения географии поставок казахстанской продукции" - сказал Темиргали.

 
В рамках визита делегация из Китая провела встречи с представителями государственных органов и квазигосударственного сектора.
 
Напомним, 15 ноября текущего года пройдет онлайн-семинар с участием китайского и казахстанского бизнеса, целью которого является расширение взаимодействия между компаниями двух стран, содействие в укреплении экономического и торгово-инвестиционного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Для справки:

Город Циндао - крупный прибрежный промышленный, туристический, международный портовый город провинции Шаньдун. Площадь территории составляет 11 000 кв. км, в состав муниципалитета входит 7 районов и 3 города. В конце 2021 года население Циндао составило 10,25 млн человек. В 2021 году ВВП города составил более 200 млрд долларов. Общий объем розничной торговли составил 85 млрд долларов, а общий объем импорта и экспорта составил 121 млрд.
 

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