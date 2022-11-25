В Казахстане утверждена ставка сбора за легализацию автомобилей, ввезенных до 1 сентября

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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили в двух чтениях проект закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Казахстан.
Первый блок поправок направлен на снижение нагрузки на фонд оплаты труда.
В настоящее время с фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Предлагается данные платежи объединить в один платеж. Предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам", - рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.
Единая ставка, по его словам, будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений.
Платеж будет применяться на добровольной основе субъектами микро- и малого бизнеса, применяющими специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа.
Таким образом, единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку", - пояснил министр.
Второй блок поправок связан с изменениями в отраслевых законодательствах.
В связи с созданием Конституционного суда предлагается установление госпошлины при обращении в Конституционный суд и освобождение социально уязвимых слоев населения.
Следующая норма касается сферы недропользования.
С 2024 года упраздняется ведение госбаланса. Запасы будут оцениваться по новой системе. В связи с этим предлагается изменение объекта обложения налогом на добычу полезных ископаемых.
Следующий, третий блок поправок направлен на стимулирование отечественных товаропроизводителей.
Предлагается норма по уменьшению НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства.
Для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара-сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара", - рассказал Куантыров.
Следующая норма касается реализации аффинированного золота.
Сейчас реализация Национальному банку такого золота освобождается от НДС. Предлагается распространение нормы и на реализацию золота ювелирам", - отметил министр.
Также решается вопрос укрупнения электрических сетей. Предлагается исключение возникновения налоговых обязательств при безвозмездном получении электрических сетей энергопередающей организацией.
Четвертый блок поправок предусматривает меры дальнейшего развития транспортной системы.
В сфере железнодорожного транспорта предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при оказании услуг магистральной железнодорожной сети пассажирским перевозчикам с применением нулевого тарифа.
В сфере гражданской авиации вносятся нормы по исключению сборов за выдачу сертификатов, так как услуги оказываются самофинансируемой организацией.
Также предлагается расширение применения нулевой ставки НДС при заправке транзитных воздушных судов. Сейчас льгота действует только для аэропортов.
Для развития автомобильных перевозок предлагается освобождение от сбора за первичную регистрацию седельных тягачей годом выпуска до 7 лет.
Пятый блок вопросов касается платежей физических лиц.
Исключаются налоговые риски при получении вознаграждения за сообщение о фактах невыдачи чека, списании задолженности по ипотечному кредиту, снижении стоимости аренды и получении бюджетных субсидий на аренду жилья", - разъяснил глава МНЭ.
Кроме этого, предлагаются нормы в части упрощения налогового администрирования, а также уточняющего и редакционного характера.