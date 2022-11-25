В Казахстане утверждена ставка сбора за легализацию автомобилей, ввезенных до 1 сентября

Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Акылжан Баймагамбетов - Заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Акылжан Баймагамбетов рассказал о внешних и внутренних факторах, влияющих на ускорение инфляции.





По последним данным на октябрь, инфляция ускорилась до 18,8%. В августе Нацбанк прогнозировал, что к концу года инфляция составит 16-18%, то есть инфляция уже превысила прогноз.





Это существенный рост, учитывая, что это показатель в среднем по всей стране, - отметил зампред Нацбанка.





Инфляция растет как по внутренним, так и по внешним причинам.





Внутренние причины - в стране высокие инфляционные ожидания, мы начинаем привыкать к повсеместному ускорению цен и ждем, что в будущем цены будут расти так же либо еще сильнее, чем сейчас. Определенное влияние на наши ожидания оказал так называемый миграционный шок. Одновременно появилось много новых потребителей, что вызвало существенный рост цен на аренду жилья, а также усилило спрос на продовольствие и ряд услуг", - пояснил эксперт.





Медианная ожидаемая инфляция подскочила до максимального уровня 18,3% в октябре. Как следствие, многие пытаются купить товар здесь и сейчас, так как уверены, что в будущем он станет существенно дороже. Это стимулирует спрос, а на потребителей при устойчивом спросе очень легко переносить затраты путем увеличения цен. На этом фоне растут потребительские кредиты, расходы бюджета, индексируются и повышаются заработные платы, что также провоцирует повышенный инфляционный фон.





Что касается внешних факторов, то они сконцентрированы на стороне предложения. Произошел разрыв цепочек поставок, мировые бренды уходят из России, и Казахстан переориентируется на новых поставщиков.





Например, по бытовой химии мы очень много импортировали из РФ, поэтому, чтобы заместить эти товары, тоже нужно время, отказаться от привычных маршрутов, выстроить новые цепочки поставок, возможно, более дорогие. Как следствие, на разогретый спрос не находится должного предложения, что выливается в рост инфляции", - рассказал Баймагамбетов.





Также, по его словам, Казахстан не прошел еще пик мировой инфляции и страна ее просто импортирует.





Поэтому наша задача в том, чтобы эта структурная подстройка к внешним условиям произошла с минимальными потерями и темп прироста цен стабилизировался, а затем снизился в 2023 году", - отметил замглавы НБ РК.





Эксперт также прокомментировал мнение, что повышение ставки ведет к удорожанию товаров.





Согласно нашему мониторингу реального сектора, у отрасли торговли рентабельность продаж в III квартале 2022 года составила 21,3%. Исторически она в среднем складывалась на уровне 16,7%, то есть рентабельность находится выше среднеисторических значений. А маржинальность этого сектора, по нашим оценкам, учитывая агрегированные доходы от реализации и себестоимость, во II квартале 2022 года составляла 25%. То есть, обычными словами, отрасль торговли бремя роста цен за счет устойчивого спроса переносит на нас с вами, на обычных потребителей. Таким образом, цены растут не из-за ставки. Рост базовой ставки не вызывает роста инфляции, а, наоборот, нацелен на ее стабилизацию и снижение", - пояснил он.





Зампред заверил, что низкая ставка приведет к замкнутому кругу: высокая инфляция - высокий спрос - индексация заработных плат - высокая инфляция и т.д.





В эту спираль нам ни в коем случае нельзя попадать. На наш взгляд, одна из главных причин, ограничивающая реальный рост розницы сейчас, - это высокая инфляция, которая требует индексации заработных плат сотрудникам, усложняет планирование, подавляет спрос и в конечном итоге может привести к снижению маржинальности и рентабельности этого бизнеса", - считает он.





Кроме того, Акылжан Баймагамбетов рассказал о мерах, принимаемых совместно с правительством по контролю и снижению уровня инфляции.





Документ предусматривает работу по пяти ключевым направлениям: увеличение объемов производства продукции; хранение, логистика товаров и транспорт; розничная торговля товарами; контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование; системные меры. Со стороны правительства в том числе проводится работа по стабилизации цен на социально значимые продукты (СЗПТ). Также уже положено начало дискуссии о смене подхода к контролю за инфляцией со стороны правительства в адресной социальной помощи (хотя бы на примере тарифов). Это когда не ставится потолок на цены, а предоставляется помощь той категории граждан, которые в ней действительно нуждаются. Таким образом, субсидии могут стать более точечными, а предложение товара и рентабельность производства получают существенный импульс. Дальше уже конкуренция и спрос должны работать, чтобы сбалансировать цену", - поделился Баймагамбетов.





Нацбанк со своей стороны ужесточает денежно-кредитные условия путем повышения базовой ставки, для того чтобы привести спрос к равновесию с предложением и не допустить перегрева экономики для снижения инфляции в 2023 году и последующего достижения среднесрочных целей с 2025 года.





В данном вопросе у нас с правительством единое мнение. Нам необходимо таргетировать низкие уровни инфляции и достигать их. Это позволит обеспечить макроэкономическую стабильность и закрепить инфляционные ожидания субъектов экономики ближе к цели", - пояснил он.



