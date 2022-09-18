Утильсбор при легализации автомобилей уплачиваться не будет - МВД

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НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве внутренних дел рассказали о процедуре легализации автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для проведения легализации автомобилей, ввезенных до 1 сентября текущего года, к настоящему времени разработаны поправки в Экологический и Налоговый кодексы.
Граждане будут оплачивать только сбор за первичную регистрацию в размере порядка 200-250 тысяч тенге. Утильсбор при легализации оплачиваться не будет, информирует Polisia.kz.
Поправки в кодексы вступят в силу с января следующего года, поэтому легализация будет проводиться со следующего года. Уже сформированы списки автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. Автомобили, ввезенные позднее, под легализацию не попадут и будут регистрироваться на общих основаниях", - рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов.
На сегодня МВД и другими государственными органами разрабатываются способы для максимально простой и понятной процедуры легализации автомобилей. Прорабатывается возможность подачи онлайн-заявления в полицию для легализации автомобилей. Будет организована работа контакт-центров полиции.
Тусупов уточнил, что зарегистрированным автомобилям будут выдаваться обычные белые номера, каких-либо ограничений на распоряжение полиция накладывать не будет.
Также он отметил, что автомобили, не являющиеся товаром Евразийского экономического союза, должны будут оплатить таможенные пошлины. Для этого Министерством финансов также вырабатываются приемлемые для граждан механизмы таможенного декларирования.
После выработки всех условий проведения легализации будет принято соответствующее постановление правительства.
Требований по возрасту и экологическому классу не будет.
По остальным требованиям решение сейчас принимается с учетом национального и международного законодательства. Также хотим сообщить, что даже с учетом введенного усиления ответственности по отдельным видам нарушений никаких специальных рейдовых мероприятий по иностранным автомобилям полицией проводиться не будет. Поэтому информация, распространяемая в различных социальных сетях, по вопросам страхования или преследования автовладельцев является некорректной, просим автовладельцев доверять официальной информации государственных органов", - акцентировал зампред комитета.
Спикер добавил, что полиция при надзоре за дорожным движением будет ориентирована на проведение разъяснительной работы о необходимости легализации иностранных автомобилей.
Ранее сообщалось, что под легализацию не попадут "криминальные" и нерастаможенные автомобили.
Напомним, президент Казахстана, выступая с посланием народу РК, поручил провести легализацию автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.