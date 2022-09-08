В полиции рассказали, какие автомобили не попадут под легализацию

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Жамбылской, Акмолинской, Атырауской, Кызылординской, Актюбинской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Жетысуской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 8, сутки 9, днем 10 сентября на северо-востоке области, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем 8, сутки 9 сентября в горных районах, днем 10 сентября на юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.

8 сентября на севере, востоке Акмолинской области ожидается ветер западный, юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На северо-западе области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 1 градус.

8 сентября на юге Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

8 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

8 сентября ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

8 сентября на западе, юге, востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

8 сентября днем на юге, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

8 сентября на западе, юге, востоке Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

8 сентября утром и днем на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе области, в горных, предгорных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 8 сентября во второй половине дня ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

8 сентября на севере Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере области 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

8 сентября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.

8 сентября на севере, западе Костанайской области ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере, западе области на поверхности почвы заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

8 сентября ночью на севере Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.

8 сентября днем на северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 17-22 метра в секунду, сохраняется сильная жара 35 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 8 сентября на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.