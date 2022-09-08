В полиции рассказали, какие автомобили не попадут под легализацию

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НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Уполномоченными государственными органами и организациями формируются поправки в законодательные акты, позволяющие гражданам провести легализацию ввезенных иностранных автомобилей на приемлемых для них условиях, а также вырабатываются механизмы ее проведения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К настоящему времени проработаны вопросы обмена информацией между органами внутренних дел, государственных доходов и национальной безопасности по всем транспортным средствам, ввезенным в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Сведения по таким автомобилям обобщаются МВД для исключения легализации авто, ввезенных после установленного срока.
Предварительно можно сказать, что кроме автомобилей, ввезенных в Казахстан после 1 сентября текущего года, под легализацию не попадут автомобили, находящиеся в розыске по криминальным учетам, имеющие юридические или судебные обременения, не снятые в установленном порядке с учета в стране прежней регистрации, с правосторонним расположением органов управления, а также автомобили, не прошедшие полную таможенную очистку либо владельцы которых не имеют регистрационных и правоустанавливающих документов", - информирует Polisia.kz.
Также сообщается, что в целях исключения регистрации "криминального" автотранспорта информация по всем легализуемым автомобилям будет сверяться с правоохранительными и таможенными органами стран прежней регистрации.
Напомним, главой государства в послании народу Казахстана поручено провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в нашу страну до 1 сентября текущего года. Токаев подчеркнул, что стоимость платежей за первичную регистрацию и утилизацию не должна превышать 200-250 тысяч тенге.