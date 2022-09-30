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Смаилов и глава комитета Российского союза промышленников обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов

29.09.2022, 12:40 7811
Смаилов и глава комитета Российского союза промышленников обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов
Фото: Primeminister.kz
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов и председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по энергетической политике и энергоэффективности Вагит Алекперов обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в части проведения геологоразведки и разработки нефтяных месторождений, а также модернизации буровых установок, логистики и налогообложения.
 
В ходе встречи Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство Казахстана готово продолжать совместную работу и определять новые возможные направления сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства РК.
 
В свою очередь Вагит Алекперов отметил заинтересованность в дальнейшем расширении инвестиций на территории Казахстана и разработке новых проектов.
 

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В Казахстане мука за год подорожала на 40%

29.09.2022, 09:03 10296
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за август мука подорожала еще на 4%, за год - на 40%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам августа 2022 года цены на муку выросли на 4,3% за месяц - это один из самых высоких показателей месячного удорожания муки с 2011 года. Более того, рекордные с 2011 года показатели месячного роста цен на муку пришлись на апрель и май текущего года - на 7,5% и 6,8% соответственно", - сообщает Energyprom.kz.

 
Среднемесячное повышение цен на муку с 2011 года по 2021 год составляло 0,8%. Однако в текущем году по итогам января-августа мука дорожала в месяц в среднем уже на 4%.
 
В региональном разрезе по итогам августа 2022 года самый высокий месячный рост цен на муку был отмечен в Павлодарской (на 12,8%), Жетысуской (на 12,4%) и Западно-Казахстанской (на 11,9%) областях. Меньше всего мука подорожала в Акмолинской (на 0,3%), Актюбинской (на 0,6%) и Северо-Казахстанской (на 0,8%) областях.
 
Что касается более долгосрочной динамики, то по итогам августа текущего года мука выросла в цене на 36,8% по сравнению с декабрем прошлого года, а за год - сразу на 41,4%. Оба показателя являются самыми высокими за все время.
 
По итогам семи месяцев реализация муки на внутреннем рынке РК упала на 21%, а то время как экспорт увеличился на 25%.
 
Производство муки из зерновых культур и растительной муки, а также смесей из них тонкого помола за январь-август текущего года составило 2 млн тонн - на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее объем производства показал спад на 3,8%.
 
Чуть более 1,9 млн тонн выпущенной в секторе продукции пришлось на пшеничную или суржиковую муку, 138,9 тысячи тонн - на смеси для приготовления хлебобулочных изделий, 7,4 тысячи тонн - на растительную муку мелкого и грубого помола.
 
За январь-июль текущего года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на муку мелкого помола из зерновых культур на 98,9% против 99,6% в аналогичном периоде прошлого года. Объем производства в этом периоде сократился на 1,2% за год, в то время как импорт вырос в 2,5 раза, но лишь до 18,8 тысячи тонн.
 
Экспорт в свою очередь увеличился на 24,9%, составив за январь-июль 2022 года 935,3 тысячи тонн, а объем реализации на внутреннем рынке, наоборот, сократился на 20,5%, до 757,5 тысячи тонн.
 

Более 3,5 млрд тенге задолжали предприятия Казахстана своим работникам

28.09.2022, 11:01 21256
Более 3,5 млрд тенге задолжали предприятия Казахстана своим работникам
АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 1 сентября государственными инспекторами труда на 618 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 15,4 тысячи работниками на сумму более 3 млрд 556,7 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Руководителям задолжавших предприятий было выдано 562 предписания, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 98,4 млн тенге.
 

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 13,8 тысячи работников. Им выплачено 3 млрд 313 млн тенге", - рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения.

 

Арабские инвесторы детально изучают казахстанские предложения о сотрудничестве

27.09.2022, 19:33 31451
Арабские инвесторы детально изучают казахстанские предложения о сотрудничестве
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с прибывшей в Астану делегацией Объединенных Арабских Эмиратов, которую возглавляет председатель Центрального банка ОАЭ Халед Мухаммед Салем Балама, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Участники обсудили вопросы привлечения инвестиций, укрепления контактов бизнес-кругов двух стран и сотрудничество в банковской сфере, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Алихан Смаилов напомнил, что по итогам его недавнего официального визита в ОАЭ между странами подписано большое количество межведомственных и коммерческих документов, достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию инвестиционного сотрудничества.
 

Мы придаем большое значение нашему взаимодействию и намерены повышать уровень двусторонних отношений", - подчеркнул премьер-министр. 

 
В свою очередь Халед Мухаммед Салем Балама отметил, что в настоящее время арабские инвесторы детально изучают предложения о сотрудничестве, после чего будут готовы перейти к их практической реализации.
 

Сегодня перед нами открываются интересные возможности для инвестиционного сотрудничества. Я хотел бы поблагодарить правительство Казахстана за поддержку, оказываемую в этом направлении", - сказал глава Центробанка ОАЭ.

 
Отметим, в состав делегации ОАЭ также вошли представители крупных компаний Mubadala и ADQ, которые ранее проявляли интерес к запуску инвестиционных проектов в Казахстане.
 

Завод по производству необходимых удобрений для казахстанских аграриев построят в Казахстане

27.09.2022, 17:44 33551
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Вопросы обеспечения аграриев минеральными удобрениями обсудили сегодня в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. В совещании приняли участие представители министерств энергетики, сельского хозяйства, а также отечественных предприятий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня на рынке применяются порядка 9 видов неорганических удобрений. Самыми востребованными из них являются 5 видов удобрений - селитра (азотные), МАФ/ДАФ, или аммофос (двухкомпонентные), сульфат аммония (азотные), карбамид (азотные), NPK, или комплексные (трехкомпонентные)", - рассказала на заседании руководитель управления химической промышленности Лаура Утемуратова. 

 
По данным Министерства сельского хозяйства РК, плановая потребность на 2023 год составляет 703 тысячи тонн. Это на 100 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Однако в настоящее время около половины казахстанского рынка зависит от импортных удобрений.

АО "КазАзот" к 2026 году планирует строительство аммиачно-карбамидного комплекса. Мощность завода - 500 тысяч тонн аммиака, 500 тысяч тонн селитры, 500 тысяяяяяч карбамида. Таким образом, к 2028 году при выходе на полную мощность объем производства селитры увеличится до 900 тысяч тонн в год. Также полностью закроем потребность внутреннего рынка в карбамиде", - отметила Лаура Утемуратова.

 
Кроме того, в марте текущего года между ТОО "Казфосфат" и АО "ОХК "Уралхим" (РФ) подписан меморандум об основных условиях сотрудничества по совместной реализации проектов, направленных на производство востребованных удобрений. В рамках совместного проекта рассматривается реализация проекта по производству аммиака и комплексных удобрений.
 

В МВД РК рассказали о легализации иностранных автомобилей

27.09.2022, 15:00 36196
В МВД РК рассказали о легализации иностранных автомобилей
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов в ходе брифинга СЦК рассказал о легализации иностранных автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Еще одно мероприятие, реализуемое по поручению президента, - это проведение легализации иностранных автомобилей. По данным страховых компаний, в стране чуть более 300 тысяч иностранных автомобилей. Почти все они ввезены из стран Евразийского экономического союза - России, Армении, Кыргызстана и Белоруссии (99%)", - проинформировал Марат Ахметжанов. 

 
По его словам, работа по их легализации в Казахстане разделена на два этапа. 
 

Первый этап - это внесение необходимых поправок в законодательство для проведения легализации. Уже сейчас можно сказать, что ставки сбора за первичную регистрацию составят 200-250 тысяч тенге. Сбор за утилизацию при легализации автомобилей взиматься не будет", - сообщил глава МВД. 

 
Он отметил, что необходимые изменения вносятся в Налоговый и Экологический кодексы министерствами финансов и экологии. 
 
После этого будет разработано и утверждено постановление правительства, в котором будут отражены: 
 
- конкретные условия проведения легализации; 
 
- компетенции каждого государственного органа; 
 
- сроки проведения легализации. 
 

Второй этап - это проведение легализации после принятия всех необходимым правовых актов. При этом процедуры легализации будут максимально упрощены. Заявку на легализацию можно будет подать дистанционно через смартфон. Автомобиль будет автоматически проверяться по криминальным и таможенным учетам. Если автомобиль успешно пройдет проверку, его владелец может прийти в спецЦОН и сдать документы на регистрацию", - проинформировал министр. 

 
Кроме того, гражданин может прийти в спецЦОН и на месте пройти все необходимые проверки. Машины с перебитыми номерами, не прошедшие таможенную очистку или ввезенные после 1 сентября регистрироваться не будут. 
 

На реализацию проекта по поддержке бизнеса направлено порядка 1,5 трлн тенге

27.09.2022, 11:58 38921
На реализацию проекта по поддержке бизнеса направлено порядка 1,5 трлн тенге
Фото: Primeminister.kz
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы направлен на формирование конкурентоспособного сектора МСП, повышение экономической активности предпринимателей и создания равных условий для субъектов предпринимательства. Об этом на заседании правительсва рассказал министр национально экономики Алибек Куанытров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Реализация Нацпроекта осуществляется по 4-м направлениям: повышение предпринимательской активности, акселерация роста предпринимателей, формирование новых ниш, комплексное развитие конкуренции, рассказал глава МНЭ.
 
 "Общий объем финансирования мероприятий Нацпроекта на 2021 год составил свыше 897 млрд тенге, в том числе РБ порядка 271 млрд тенге. В 2022 году на реализацию Национального проекта запланировано порядка 1 562 млрд тенге, из них внебюджетные средства свыше 1 197 млрд тенге.
 
Министр рассказал, что в связи с пандемией в 2020 году были сняты отраслевые ограничения в рамках ДКБ-2025, что поспособствовало перевыполнению показателя по субсидированию и гарантированию на 62% и государственной поддержкой были охвачены 48,8 тыс. проектов.
 

Для реализации новых бизнес-идей в сферах услуг и обрабатывающей промышленности 984 проектам предоставлены гранты. Основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау Бизнес" обучились 33,4 тыс. человек", - проинформировал спикер.

 
В рамках создания благоприятных условий для развития туризма увеличен номерной фонд до 193 тыс. койко-мест. Количество внутренних туристов выросло до 6,9 млн человек.
 

Вместе с тем, туристическая отрасль в 2021 году испытывала трудности, связанные с ограничениями на въезд из-за пандемии. В этой связи, не достигнут показатель по въездному туризму", - рассказал Куантыров.

 
Также не достигнут показатель по увеличению доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест.
 

По итогам 2021 года доля трудоустроенных составила 40,5%, при плане 50%", - уточнил он..

 
Также он доложил, что доля государственная сектора в экономике снижена до 14,5%.
 

Основные показатели нацпроекта за 8 месяцев демонстрируют положительную динамику.В целях повышения доступности мер государственной поддержки, а также максимального охвата субъектов МСП с начала текущего года снижена сумма кредита с 7 до 3 млрд тенге, что позволило просубсидировать и прогарантировать порядка 16,8 тыс. проектов при плане 4 239 проектов", - рассказал глава Миннацэкономики.

 
В ходе заседания премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что главной целью Нацпроекта по развитию предпринимательства является повышение занятости населения и предоставление равных условий для субъектов предпринимательства. Для этого государством создаются прозрачные и понятные правила для ведения бизнеса.
 
Он также напомнил, что правительством совместно с НПП "Атамекен" проводится масштабная работа по внедрению новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. В частности, принимаются меры по автоматизации системы оценки и управления рисками в госконтроле для исключения человеческого фактора.
 

Реализация реформы "с чистого листа" позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды, сформировать благоприятные и стимулирующие условия для развития предпринимательства", — отметил Смаилов.

 
По его словам, в текущем году доля МСБ в ВВП достигла 33,5%. Количество субъектов бизнеса составляет 1,4 млн, а общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве – 3,5 млн человек.
 

Ожидаемым эффектом от реализации нацпроекта к 2025 году станет увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 35%, создание около 1 миллиона рабочих мест и снижение доли государства в экономике до 14%", — сказал Алихан Смаилов.

 
В этой связи для качественного и своевременного достижения показателей нацпроекта премьер-министр поручил повысить эффективность мер господдержки по всем направлениям с учетом встречных обязательств для бизнеса.
 
Кроме того, акиматам поручено оказывать всестороннюю поддержку для открываемого бизнеса: оперативно принимать решения по вопросам подведения дорог, подключения к электро-, водо- и теплоснабжению. Министерству нацэкономики и палате "Атамекен" – продолжить работу по снижению административной нагрузки, а также обеспечить пересмотр как существующих требований к бизнесу, так и вновь вводимых.
 

Казахстан полностью обеспечил себя хлебом - Смаилов

27.09.2022, 11:04 40191
Казахстан полностью обеспечил себя хлебом - Смаилов
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане валовой сбор зерновых культур планируется довести до уровня свыше 18 млн тонн. Это было озвучено на заседании правительства во вторник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На сегодняшний день уборочные работы практически завершены. В целом погодные условия были благоприятными. Сбор урожая ожидается выше среднегодовых показателей.
 

Следует четко распределить объемы для покрытия внутренней потребности и выполнения экспортных обязательств. Как видим, в текущем году Казахстан полностью обеспечил себя хлебом", - сказал на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов.

 
Отмечена положительная динамика урожайности. Так, если в прошлом году средняя урожайность составляла 9,8 центнера на гектар, то на сегодня показатель составляет 13 центнеров на гектар, что на 30% выше уровня прошлого года.
 

Смаилов поручил принять меры для стабилизации цен на рынке жилья

27.09.2022, 10:57 35846
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - В ходе заседания правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил ответственным органам принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Из-за роста цен на арендное жилье наши граждане оказались в затруднительном положении. Ответственным органам необходимо принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья", - поручил Смаилов. 

 
Он отметил, что интересы казахстанцев, обеспечение их работой остаются в приоритете.
 

Мигранты из соседних стран могут работать у нас только в рамках установленного законодательства. Данная ситуация находится на постоянном контроле", - заверил глава кабмина.

 
Он также добавил, что услуги иностранным гражданам оказываются в рамках закона.

Премьер-министр РК провел совещание по вопросам миграции.
 

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