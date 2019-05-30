Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 381,69 тенге за доллар

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, понизился на 1,39 тенге и составил 381,69 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 381,69 тенге за доллар (+1,39 тенге), суммарный объем торгов - 86 795 тыс. USD (-4 956 тыс. USD), говорится в сообщении биржи.

При этом средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8855 тенге за рубль (-0,0189 тенге), суммарный объем торгов - 30 000 тыс. рублей (+17 000 тыс. рублей).

В торгах принял участие 21 член KASE.

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