Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 381,37 тенге за доллар

Алматы. 30 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг по сравнению со средой повысился на 0,32 тенге , до 381,37 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 381,37 тенге за доллар (-0,32 тенге), суммарный объем торгов - 141 627 тыс. USD (+54 832 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8678 тенге за рубль (-0,0177 тенге), суммарный объем торгов - 28 800 тыс. рублей (-1 200 тыс. рублей).

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