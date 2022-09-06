Страны ОПЕК+ приняли решение добывать нефть в октябре на августовском уровне

НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - На заседании правительства Республики Казахстан премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что казахстанцы вовремя должны быть обеспечены теплом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Население должно получить тепло вовремя, проблем с поставками угля быть не должно. Ежегодно мы видим ажиотажную ситуацию по углю. Резкие скачки цен, несвоевременная поставка, затягивание исполнения плана формирования запасов угля в регионах ведут к обоснованному социальному напряжению. Это недопустимо", - сказал Смаилов.

Выступая с докладом, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев подчеркнул, что низкие темпы закупа угля населением остаются тревожным вопросом. Несмотря на то, что в разрезах и на складах уголь имеется в достаточном количестве, а также то, что госорганом предприняты меры для сохранения прошлогодней стоимости топлива, на текущий момент закуплен лишь 31% от объема, потребляемого населением.

Также он сообщил, что для автономных котельных заготовлен 1 млн тонн угля и 14 тысяч тонн мазута, или 81 и 88% от потребности соответственно.

При этом глава МИИР подчеркнул, что медленно закупают топливо в Алматинской и Акмолинской областях, а также в Карагандинской и Павлодарской. Поэтому местным исполнительным органам этих регионов необходимо принимать уже срочные меры.

В целом, по словам премьер-министра, работа по подготовке к отопительному сезону идет по графику. Так, акиматы Костанайской, Алматинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областей на 100% выполнили планы по подготовке объектов социальной сферы и жилых домов. Вместе с тем есть факты отставания от графиков готовности жилых домов. В частности, в Павлодарской области.

Он подчеркнул, что до начала отопительного сезона осталось мало времени.

В северных регионах похолодание обычно приходит рано, поэтому отопительный сезон планируется начать уже в конце сентября. Подготовительные работы надо ускорить", - отметил глава Кабмина.

В этой связи ремонтные работы в регионах необходимо завершить в установленные сроки, до 1 октября обеспечить запасом топлива все ТЭЦ и автономные теплоисточники.

Премьер-министр поручил активнее взаимодействовать с поставщиками угля и на постоянной основе вести мониторинг ситуации, сообщили в пресс-службе правительства.

В целом нужно обеспечить действенный контроль за ходом подготовки всех объектов к отопительному периоду. Данный вопрос будет находиться на постоянном контроле правительства", - заключил Смаилов.