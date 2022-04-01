Страны ОПЕК+ приняли решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В Казахстане сократилось производство рафинированного подсолнечного масла, цены на подсолнечное масло выросли за год сразу на 23%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Производство подсолнечного масла в РК выросло за год на 3,1% и достигло 67,5 тысячи тонн за январь - февраль текущего года. Из них 44,5 тысячи тонн - на 34,8% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - составило производство нерафинированного подсолнечного масла. В то же время выпуск рафинированного подсолнечного масла сократился за год на 29,2%, до 23 тысяч тонн", - информирует energyprom.kz .

Сразу более 80% производства нерафинированного подсолнечного масла пришлось лишь на Восточно-Казахстанскую область (35,8 тысячи тонн). 92,1% выпуска рафинированного подсолнечного масла сконцентрировано в трех ключевых регионах: Шымкенте (9,6 тысячи тонн), ВКО (8,7 тысячи тонн) и Алматы (2,9 тысячи тонн).

В январе текущего года отечественные производители обеспечили спрос (внутреннюю реализацию и экспорт) на подсолнечное масло на 90,1%. На долю импорта в секторе пришлось только 9,9% ресурсов - значительно меньше по сравнению с январем 2021 года (было 19,3%). Это лишь 3,9 тысячи тонн - более чем вдвое меньше, чем год назад.

Впрочем, экспорт в секторе тоже сократился - на 39,3%, до 6 тысяч тонн. На внутреннем рынке было реализовано 33,3 тысячи тонн за первый месяц текущего года, плюс 4,7% к январю 2021.

В то же время уже в феврале текущего года цены на подсолнечное масло выросли в среднем по РК сразу на 23% за год, составив 771 тенге за литр.

Заметнее всего подсолнечное масло подорожало в Западно-Казахстанской (на 35,6% за год), Жамбылской (на 28,9%) и Акмолинской (на 27,5%) областях.

Самые высокие цены на подсолнечное масло среди крупных городов и мегаполисов страны наблюдаются в Атырау (844 тенге за литр), столице (818 тенге за литр) и Актау (815 тенге за литр).