Токаев: основные сделки по финансированию перспективных проектов должны структурироваться на базе МФЦА

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета по управлению Международного финансового центра "Астана", передает Kazakhstan Today.

За год с момента официального открытия Центр поднялся на 37 позиций в престижном глобальном индексе финансовых центров, заняв 51-е место. Для успешной работы МФЦА созданы все условия и налажена инфраструктура. Теперь нам нужны практические результаты", - цитирует Токаева пресс-служба главы государства.

Также Касым-Жомарт подчеркнул, что город Нур-Султан становится финансовым центром, узнаваемым во всем мире.

Ведущие архитекторы создали уникальный облик столицы. Настало время для того, чтобы ведущие финансисты мира создали здесь успешный финансовый центр. Кроме развития финансового сектора, Центр должен привлекать инвестиции в экономику . На базе МФЦА должны структурироваться основные сделки по финансированию перспективных проектов. Здесь состоится IPO таких национальных компаний, как "Казахтелеком", "КазМунайГаз", КТЖ, "Эйр Астана", - отметил президент Казахстана.

В ходе заседания состоялась официальная презентация годового отчета МФЦА.

По информации пресс-службы, в заседании приняли участие заместитель председателя Совета - премьер-министр РК Аскар Мамин, министр финансов Алихан Смаилов, министр национальной экономики Руслан Даленов, председатель Национального банка Ерболат Досаев, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, а также члены Совета: президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, председатель совета директоров JP Morgan Chase International Джейкоб Френкель, президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф, президент Группы Исламского банка развития Бандар Хаджар, сооснователь и руководитель группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож, глава глобального блока правительств и государственного сектора инвестиционного и корпоративного банка Citigroup Джули Монако.

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