Токаев поручил МФЦА усилить работу по привлечению инвестиций и развитию фондового рынка

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Кайрата Келимбетова, передает Kazakhstan Today.

Принял управляющего МФЦА К. Келимбетова. Отметил важность эффективной реализации поставленных перед центром задач. МФЦА должен усилить работу по привлечению иностранного капитала и развитию фондового рынка, защите прав инвесторов и качественному оказанию финансовых услуг", - написал Токаев в Twitter по итогам встречи.

Как уточнили в пресс-службе Акорды, в ходе встречи глава государства был проинформирован об основных итогах деятельности МФЦА в сфере развития финансовых рынков, защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также торгового и инвестиционного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что создание МФЦА - это часть Плана нации "100 конкретных шагов", и указал на необходимость эффективной реализации поставленных задач.

По информации Кайрата Келимбетова, в Центре сформирована вся необходимая инфраструктура: Суд МФЦА, Международный арбитражный центр, Комитет по регулированию финансовых услуг и Международная биржа. Планируется также запуск онлайн-портала Ejustice, который позволит сторонам подавать иски в суд МФЦА и МАЦ в электронном формате из любой точки мира.

Кроме того, Президент Казахстана был проинформирован о том, что, благодаря создаваемым в стране условиям для улучшения инвестиционного климата, МФЦА в глобальном индексе финансовых центров поднялся на 51 место, в котором представлено 102 различных финансовых института.

В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию и продвижению Международного финансового центра "Астана".

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