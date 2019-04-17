Токаев поручил МФЦА усилить работу по привлечению инвестиций и развитию фондового рынка

Принял управляющего МФЦА К. Келимбетова. Отметил важность эффективной реализации поставленных перед центром задач. МФЦА должен усилить работу по привлечению иностранного капитала и развитию фондового рынка, защите прав инвесторов и качественному оказанию финансовых услуг", - написал Токаев в Twitter по итогам встречи.
Как уточнили в пресс-службе Акорды, в ходе встречи глава государства был проинформирован об основных итогах деятельности МФЦА в сфере развития финансовых рынков, защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также торгового и инвестиционного сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что создание МФЦА - это часть Плана нации "100 конкретных шагов", и указал на необходимость эффективной реализации поставленных задач.
По информации Кайрата Келимбетова, в Центре сформирована вся необходимая инфраструктура: Суд МФЦА, Международный арбитражный центр, Комитет по регулированию финансовых услуг и Международная биржа. Планируется также запуск онлайн-портала Ejustice, который позволит сторонам подавать иски в суд МФЦА и МАЦ в электронном формате из любой точки мира.
Кроме того, Президент Казахстана был проинформирован о том, что, благодаря создаваемым в стране условиям для улучшения инвестиционного климата, МФЦА в глобальном индексе финансовых центров поднялся на 51 место, в котором представлено 102 различных финансовых института.
В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию и продвижению Международного финансового центра "Астана".
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