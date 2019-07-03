Токаев открыл здание Суда МФЦА и Международного арбитражного центра

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе торжественной церемонии официально объявил здание Суда и Международного арбитражного центра открытым и символично ударил судебным молотком, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана подчеркнул, что соблюдение принципа верховенства права способствует устойчивому экономическому развитию и доверию инвесторов, сообщила пресс-служба главы государства.

Мы уделяем особое внимание формированию современной, профессиональной и независимой судебной системы. Создавая Суд МФЦА и Международный арбитражный центр на принципах английского права, мы таким образом завершаем создание институциональной структуры МФЦА. Мы также реализуем одну из ключевых инициатив Первого Президента Нурсултана Назарбаева", - сказал Токаев.

По его словам, создание МФЦА является одним из инструментов Казахстана для вхождения в число тридцати развитых стран мира.

Мы понимаем, что эта задача является крайне амбициозной. Она потребует стабильного качественного экономического роста, диверсификации, привлечения новых инвестиций и технологий. Мы не боимся реформ. Поэтому впервые на территории бывшего СССР английское право будет успешно применяться в нашей стране в рамках общей системы правосудия", - отметил президент Казахстана.

По информации пресс-службы, глава государства также осмотрел специализированную выставку проектов, реализуемых в МФЦА в сферах исламского финансирования, развития человеческого капитала, инноваций и цифровизации, поддержки стартап-проектов. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой биржи МФЦА.





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