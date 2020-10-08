Токаев: вспышка птичьего гриппа выявила уязвимость продбезопасности

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил укрепить ветеринарную службу РК и обеспечить запас продовольствия в стабилизационных фондах, передает Kazakhstan Today.

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа выявила уязвимость продовольственной безопасности. Падеж птиц личных подворий и птицефабрик достиг около полумиллиона голов. Здесь мои претензии адресуются в первую очередь Министерству сельского хозяйства. Наряду с ветеринарными мерами необходимо проработать экономические инструменты по поддержке сельчан, восстановлению поголовья птиц во дворах и на птицефабриках", - сказал Токаев на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

По его словам, низкий уровень развития ветеринарной службы не позволил своевременно принять меры по предотвращению вспышки птичьего гриппа. Общий падеж птиц составил более 24 тыс. голов на личных подворьях и более 500 тыс. голов - на двух основных птицефабриках.

Глава государства призвал уполномоченные органы обратить на сложившуюся ситуацию самое серьезное внимание.

При этом ветеринарная служба является частью общей системы биологической безопасности страны. Правительству следует разработать комплекс мер по укреплению ветеринарной службы, ведь, помимо вопросов безопасности, уровень развития ветеринарной службы напрямую влияет на возможность экспорта сельхозпродукции", - сказал глава государства.

Также президент отметил, что уборка урожая зерновых в РК практически завершена, собрано около 20 млн тонн зерна, это на 34% больше, чем в прошлом году.

Теперь предстоит обеспечить хранение собранного урожая и помочь фермерам со сбытом за рубеж. Министерства сельского хозяйства, торговли и интеграции должны оперативно решать вопросы экспорта сельхозпродукции", - сказал президент.

Также он подчеркнул, что сельчане и те, кто принимал участие в достижении высокого результата по урожаю, достойны поощрения, в том числе и государственных наград.

Вместе с тем президент затронул рост цен на социально значимые продтовары: с начала года на 4%. По статданным, за январь - сентябрь наибольшее подорожание наблюдается по гречневой крупе, сливочному маслу, баранине, яйцу, говядине. При этом хлеб и молоко подорожали на 8%, кисломолочные продукты - на 7%.

Акимам регионов важно своевременно сформировать запасы продовольственных товаров в стабилизационные фонды в необходимых объемах, а также использовать иные инструменты сдерживания цен", - поручил глава государства.

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